Cecilia Mussi per www.corriere.it

Un paio di AirPods, mille opportunità di utilizzarli. Gli auricolari di Apple, che tantissimi hanno acquistato insieme a un modello di iPhone, sono tra i più richiesti del mercato (e tra i più amati). Ma quanti di voi sanno come utilizzarli al meglio, conoscendo i trucchi del mestiere per sfruttarli al loro massimo? Ecco una mini guida che vi svolterà la giornata, o magari ancora le vacanze. Sono 10 trucchi che vi faranno passare come dei veri “pro” tra amici e parenti. Una specifica prima di iniziare: ovviamente questi auricolari possono essere utilizzati anche con dispositivi Android, ma l’accoppiata vincente è con dei prodotti Apple.

L’accoppiamento rapido degli AirPods

Chi ha un iPhone o un altro dispositivo della Mela morsicata, può accoppiare velocemente le cuffiette senza dover eseguire il processo di associazione Bluetooth. Tutto questo grazie all’ID Apple, che condivide le tue informazioni uniche sugli AirPods con tutti i dispositivi collegati alla tua registrazione Apple. Come fare: entrare nelle Impostazioni e assicurasi che il Bluetooth sia attivo.

Quindi, con entrambi gli AirPods inseriti nella custodia, posizionarla accanto al dispositivo e tieni premuto il pulsante di associazione sulla custodia. Dopo un momento o due, sul telefono o tablet apparirà una finestra pop-up. Basta scegliere Connetti dalla finestra e segui le ultime parti della procedura guidata di configurazione per completare il processo di associazione.

Personalizzare i comandi

Per gli AirPods di prima e seconda generazione, i comandi come riproduzione/pausa, salto di traccia e per chiamare Siri vengono avviati toccando i lati di uno o entrambi gli auricolari. Per i modelli AirPods 3 e Pro, i controlli touch vengono spostati dal corpo fino agli steli. E con gli AirPods Max, i comandi sono gestiti da una, due o tre pressioni della corona digitale (una manopola sporgente sull’auricolare destro), oltre a un comando di pressione prolungata per richiamare Siri.

Per personalizzare i comandi touch, basta accedere alle impostazioni e selezionare Bluetooth. Quindi, basta toccare ancora l’icona (i) accanto al nome dei tuoi AirPods. Da qui, seleziona Sinistra o Destra per scegliere cosa si desidera personalizzare, quindi scegli quale comando desideri che gli AirPod eseguano in base al numero di tocchi che emetti.

Sfortunatamente, l’unica cosa che si può personalizzare con AirPods Max è la direzione di scorrimento per regolare il volume. Sempre dalle Impostazioni e scegliendo il Bluetooth, si deve poi selezionare l’icona (i) accanto al nome delle AirPods Max, scegliere Corona digitale e decidi se desideri utilizzare l’orientamento in senso orario o antiorario.

Trovare gli AirPods scomparsi

Grazie alla funzione “Trova” (disponibile per la maggior parte dei prodotti Apple), si possono trovare gli AirPods in caso di scomparsa (se sono collegati, in caso contrario, puoi vedere la loro ultima posizione nota), le AirPods Pro o Max, anche se il Bluetooth del tuo iPhone non è abbastanza vicino ai tuoi AirPods. Per assicurarti che questa funzione sia abilitata, bisogna andare in Impostazioni sul tuo dispositivo iOS e selezionare Bluetooth. Tocca l’icona (i) accanto al nome del tuo AirPods, quindi vai in fondo alla pagina successiva dove vedrai l’opzione Trova. Se è spento, basta accenderlo (e sperare di non averne mai bisogno).

CONVERSATION BOOST

La conversation Boost

Conversation Boost è una funzionalità disponibile solo per AirPods Pro, che combina l’audio computazionale e i microfoni del Pro per trasformare gli auricolari in un potente set di apparecchi acustici. Pensato per aiutare le persone con disabilità uditive a capire meglio ciò che viene detto dal proprio interlocutore, per attivarlo basta entrare nelle Impostazioni e selezionare Accessibilità. Scorrendo verso il basso fino a Audio/video e scegliendo Sistemazioni per cuffie. Dopo aver attivato le sistemazioni delle cuffie, seleziona la modalità Trasparenza nella parte inferiore della pagina e imposta su “On”.

La cancellazione del rumore

Per gli utenti di AirPods Pro, puoi passare dalla cancellazione del rumore alla funzionalità Transparency premendo e tenendo premuti gli steli dell’AirPod sinistro o destro. Per i possessori di Max, i controlli di cancellazione del rumore sono relegati al pulsante di controllo del rumore sull’auricolare destro. Per fare questi cambiamenti si passa sempre da Bluetooth, icona (i) accanto al nome delle AirPods, quindi basterà selezionare l’auricolare sinistro o destro e tenere premuto per personalizzare i tipi di cancellazione del rumore. Per le Max, c’è un pulsante apposito.

Trasformare gli AirPods in cimici da vere spie

La funzionalità si chiama Ascolto dal vivo e permette di trasformare il proprio dispositivo Apple in una sorta di cimice per la raccolta audio. Tutto quello che devi fare è lasciare il dispositivo nelle vicinanze della conversazione che si vuole ascoltare in modo che i suoi microfoni possano inviare i dettagli succosi direttamente ai tuoi AirPods. Per avviare la funzione, basta aprire il Centro di controllo e scegliere l’icona Ascolto, selezionare i propri AirPods e toccare Ascolta dal vivo.

Oppure condividere con amici o il proprio partner la stessa musica

Per abilitare questa funzionalità, si deve collegare effettivamente più di un set di AirPods al tuo dispositivo iOS, quindi prima di iniziare, bisogna assicurarsi che il dispositivo abbia iOS 13 o successivi. Con le cuffie già collegate, bisogna aprire il Centro di controllo, scegliere l’icona AirPlay, quindi seleziona Condividi audio.

Quindi, posizionare il secondo set di AirPods accanto al tuo dispositivo host e seguire la procedura guidata di configurazione rapida. Attenzione, perché per trasmettere correttamente l’audio da un set di AirPod a un altro, entrambi gli utenti dovranno essere abbastanza vicini da consentire al Bluetooth del dispositivo di hosting di collegarsi con entrambi i set di auricolari e/o cuffie.

Dare un nome alle proprie AirPods

Le AirPods appena accoppiate sono etichettate con il tuo nome e il modello AirPods, ma volendo possono avere un nome “proprio”. Tutto quello che bisogna fare è prendere il tuo dispositivo, entrare nelle Impostazioni, scegliere Bluetooth, quindi scegliere l’icona (i). Dall’elenco delle opzioni, seleziona Nome, crearlo e selezionare Fine.

Tenere controllata la batteria

Avete paura di non avere abbastanza carica per gli AirPods? Se sono all’interno della custodia e con il coperchio aperto, una spia indica la batteria degli AirPod stessi (verde che significa completamente carico e una tonalità ambra che significa che rimane meno di una singola carica completa). Per vedere esattamente quanta batteria è rimasta, per iPhone e iPad, un metodo consiste nel posizionare gli AirPod all’interno della custodia e posizionare la custodia accanto al telefono o al tablet.

Una finestra pop-up apparirà sul tuo dispositivo, mostrando i tuoi AirPods e il livello di carica rimanente. Lo stato della batteria dei tuoi AirPods e della custodia di ricarica tramite il widget della batteria del telefono o dell’iPad e anche semplicemente chiedendo a Siri quanta carica sono rimasti ai tuoi AirPods e alla sua custodia.

Avere le notifiche selezionate di Siri

Siri è già programmato per leggere le notifiche che inseriamo nel Calendario e come Promemoria, ma puoi espandere queste letture a qualsiasi altra app compatibile in pochi semplici passaggi. Innanzitutto, bisogna andare su Impostazioni, quindi scegliere Notifiche. Quindi, tutto ciò che bisogna fare è scegliere l’app con cui desideri che Siri si associ e assicurarti che le notifiche di Annuncio siano attivate.

