Theron Moahmed per "it.businessinsider.com"

Warren Buffett ha cercato di convincere Bill Gates a spendere quasi $ 400 milioni per un anello di fidanzamento, secondo “The Deals of Warren Buffett Volume 2: The Making of a Billionaire”.

Il capo del Berkshire Hathaway ha provato questa mossa col fondatore della Microsoft quando lui e la sua futura moglie, Melinda, hanno visitato Omaha per fare shopping nel 1993. Buffett li ha incontrati all’aeroporto e li ha scortati a Borsheims, un’azienda di gioielleria che aveva acquistato quattro anni prima.

Il famoso investitore ha detto a Gates – allora l’uomo più ricco del mondo, uno dei membri del consiglio di amministrazione di Berkshire e un caro amico – che nel 1951 aveva speso il 6% della sua ricchezza netta per un anello di fidanzamento, e che Gates avrebbe dovuto fare lo stesso.

Nel 1993 Gates aveva un patrimonio di circa $ 6,2 miliardi, secondo Forbes. Nonostante il tentativo di convincerlo da parte di Buffett, ha rifiutato di sborsare $ 370 milioni – quasi $ 660 milioni in dollari di oggi.

“Non abbiamo passato una giornata davvero grandiosa quella domenica come invece avevo sperato”, ha scherzato Buffett in seguito.

Fortunatamente per Gates, il lesinare sull’anello di Melinda non ha portato a nessun disastro. Si sono sposati alle Hawaii nel 1994 e sono ancora insieme 25 anni dopo.

