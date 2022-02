8 feb 2022 09:39

SAPEVI CHE L'IPHONE TIENE TRACCIA NON SOLO DELLA VELOCITA' CON CUI CAMMINI, MA ANCHE DI COME LO FAI? - ALL'INTERNO DELL'APP SALUTE C'E' UNA METRICA CHIAMATA "STABILITA' DELLA CAMMINATA" - MISURA IL TUO EQUILIBRIO MENTRE SEI IN MOVIMENTO E PUO' AIUTARTI A CAPIRE SE SEI A RISCHIO DI CADERE - NON SOLO: E' IN GRADO DI MONITORARE L'ASIMMETRIA DEL PASSO, IL TEMPO IN CUI I PIEDI POGGIANO PER TERRA CONTEMPORANEAMENTE E...