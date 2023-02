27 feb 2023 16:56

SARA' ANCHE ANTIPATICA MA CAMILLA SARA' REGINA - LO STORICO HUGO VICKERS SVELA TUTTI I SEGRETI DELL’INCORONAZIONE DI RE CARLO IL PROSSIMO 6 MAGGIO: “CHIAMARE CAMILLA REGINA CONSORTE NON HA PIÙ SENSO. SERVIVA SOLO PER DIFFERENZIARLA DA ELISABETTA II” - “HARRY E MEGHAN? SARANNO INVITATI, MA NON SI SA SE VERRANNO. ANDREA? AL GIUBILEO DI PLATINO NON C’ERA, UFFICIALMENTE PER COVID. POTREBBE CONTRARLO DI NUOVO” – L’INCAZZATURA DI LORD E PARLAMENTARI CHE NON POTRANNO PARTECIPARE ALLA CERIMONIA: “SARANNO ESTRATTI A SORTEGGIO. CI SONO SOLO 2MILA INVITI IN TOTALE E…”