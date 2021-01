16 gen 2021 17:32

SARKOZY SEMBRA BERLUSCONI: ORMAI COLLEZIONA PROCESSI - L’EX PRESIDENTE SOTTO INCHIESTA PER LE SUE ATTIVITÀ DI CONSULENZA IN RUSSIA DOVE, NEL 2019, UN CONTRATTO DA TRE MILIONI DI EURO CON “RESO GARANTIA”, UNA DELLE MAGGIORI COMPAGNIE ASSICURATIVE DEL PAESE - I PM VOGLIONO CAPIRE SE SARKO SI SIA IMPEGNATO IN ATTIVITÀ DI LOBBYING POTENZIALMENTE CRIMINALI PER CONTO DEGLI OLIGARCHI…