«La foto è stata scattata nelle prime ore di questa mattina, dal tetto di un parcheggio nel sud della California. Il monsone dell'Arizona non ha potuto trattenermi dal catturare questa bellezza!».

Andrew McCarthy, astrofotografo di fama internazionale, ha condiviso questa stupenda immagine di Saturno con i suoi oltre 550 mila follower su Instagram e 95 mila seguaci su Twitter, ottenendo migliaia di like e commenti.

Tutti gli anelli si vedono molto chiaramente

L'obiettivo di McCarthy è riuscito a catturare la totalità della forma del «pianeta degli anelli», come spesso viene chiamato Saturno, dandogli l'immagine che tutti noi abbiamo in mente. E tutto questo è stato possibile senza utilizzare strumenti ipertecnologici come un telescopio (per esempio Hubble, da cui arrivano spesso scatti «spaziali», o il James Webb), ma grazie a un strumenti commerciali, accessibili anche dai privati.

I commenti sulla foto

Sono tantissimi i commenti che stanno arrivando dal 15 agosto sugli account del fotografo. Oltre ai tantissimi complimenti («È così perfetta», «Sembra lo scatto del telescopio») ci sono anche delle richieste sui prossimi scatti che arriveranno o delle specifiche su come è stato composta la fotografia, che ora è in vendita come stampa sul sito del fotografo. McCarthy ha spiegato di aver raggiunto questo risultato in circa 30 minuti di prove.

