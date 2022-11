SBORNIA CAPITALE – A ROMA SONO ARRIVATI I LOCALI “ALL YOU CAN DRINK”, TRADOTTO “BEVI QUANTO TE PARE” – A INIZIO SERATA SI PAGA UNA QUOTA FISSA CHE PERMETTE DI STURBARSI DI ALCOOL FINO ALLO SVENIMENTO - I CLIENTI SPESSO SONO GIOVANI UNIVERSITARI SQUATTRINATI CHE NON VEDONO L'ORA DI TUFFARSI DENTRO UNA TEQUILA DI SCARSA QUALITÀ – IL RISULTATO È NEL MIGLIORE DI CASI UN MAL DI TESTA IL GIORNO DOPO, NEL PEGGIORE UN INCIDENTE IN MACCHINA CON UN UBRIACO AL VOLANTE…

Estratto dell'articolo di Mattia Giusto Zanon per “il Venerdì di Repubblica”

sbornia

Per stravolgere una formula diffusa e gettonata a volte basta cambiare una parola. E gli esiti sono completamente diversi. Così dal motto portato in Italia da molti ristoranti asiatici diffusi su tutta la penisola che prevedono prezzo fisso e portate di cibo illimitate - all you can eat, letteralmente mangia quanto puoi - si arriva ai locali della Capitale che fanno lo stesso, solo con l'alcol - all you can drink, bevi quanto puoi.

«Abbiamo pensato a questa formula per intercettare le necessità e le disponibilità degli studenti universitari, molti abitano qui in zona e mancava un'offerta per loro, per fare festa in un locale come se fossero a casa» ci raccontano in un pub di viale delle Province. [...]

rimedi post sbornia

La formula è la seguente: paghi un fisso, bevi fino a quando non ce la fai più. Una pratica che ha del pericoloso, che va contro il mantra che l'importante sia bere bene, la sua qualità, non tanto la quantità. A ciò si aggiunge che per rispettare la formula, bisogna che tutti quelli seduti al tavolo si adeguino. Neanche uno che possa prendersi un analcolico. Viene però un dubbio: in una serata di questo tipo, chi mai dovrebbe fare il guidatore designato? La sobrietà non è consentita. [...]

ubriaco al volante 2

A Milano, a proporre questa formula, ci avevano già provato qualche anno fa, sia nei bar che in alcune discoteche. Non era andata bene. Oltre agli aumenti di incidenti e tafferugli, gli esercenti avevano dovuto scontrarsi presto con gli esposti del Codacons e le proteste di varie associazioni locali. Vedremo nella Capitale come andrà.