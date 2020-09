LA SBRONZA È FINITA, RITORNATE A CASA - NUOVE RESTRIZIONI PER AFFRONTARE LA SECONDA ONDATA DI COVID 19 IN GRAN BRETAGNA: CHI PUÒ TORNA A LAVORARE IN SMART WORKING MENTRE IL SETTORE DELLA RISTORAZIONE SARÀ LIMITATO AL SOLO SERVIZIO AL TAVOLO E I PUB, BAR, RISTORANTI IN TUTTA L'INGHILTERRA DOVRANNO CHIUDERE ALLE 22 - VIETATI GLI SPORT AL CHIUSO E POSTICIPATO IL RIENTRO DEL PUBBLICO AGLI EVENTI SPORTIVI. MATRIMONI LIMITATI A 15 PERSONE E…

Da "www.leggo.it"

boris johnson

Nuove restrizioni per affrontare la seconda ondata di Covid-19 in Gran Bretagna. In un discorso al parlamento previsto per le 19 il primo ministro britannico Boris Johnson chiederà agli inglesi di lavorare da casa, se possibile, e imporrà nuove restrizioni a pub, bar e ristoranti. Il settore della ristorazione sarà limitato al solo servizio al tavolo e i pub, bar, ristoranti e altri luoghi di ospitalità in tutta l'Inghilterra dovranno chiudere alle 22.

coronavirus gran bretagna 10

«Una delle cose che sottolineeremo è che se è possibile per le persone lavorare da casa, le incoraggeremo a farlo», ha detto a Sky News TV il ministro dell'Ufficio governativo Michael Gove. «Sono passi verso cui eravamo riluttanti ma sono assolutamente necessari perchè, come ci è stato segnalato, il tasso di infezione è in aumento, il numero di persone che vanno in ospedale è in aumento, quindi abbiamo bisogno agire» ha detto Gove. Resteranno aperte le scuole, cautela sullo sport.

coronavirus gran bretagna 1

Ecco i punti chiave sulle nuove regole, che entreranno in vigore dalla prossima settimana: smart working dove possibile; chiusura entro le ore 22.00 per bar, pub, ristoranti; vietato il servizio al banco; mascherine obbligatorie nei taxi e nelle auto a noleggio, nei negozi, nei locali (eccetto quando si è seduti al tavolo); vietati gli sport al chiuso anche se con meno di sei partecipanti e posticipato il rietro del pubblico agli eventi sportivi; cerimonie nuziali e ricevimenti limitate a 15 partecipanti.

coronavirus gran bretagna 5 coronavirus gran bretagna 3 coronavirus gran bretagna 8

boris johnson 1 boris johnson 2 slogan fase 2 coronavirus gran bretagna

coronavirus gran bretagna 1 coronavirus gran bretagna 3

coronavirus gran bretagna 9 coronavirus gran bretagna 4