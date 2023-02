SCAFISTA STRAGISTA – DURANTE IL NAUFRAGIO IN CALABRIA CHE HA CAUSATO ALMENO 64 MORTI, GLI SCAFISTI HANNO PROVATO A FUGGIRE, MA SONO STATI BLOCCATI DA ALCUNI MIGRANTI – TRE LE PERSONE ARRESTATE CON L'ACCUSA DI OMICIDIO E NAUFRAGIO COLPOSO: UN TURCO E DUE PACHISTANI. UN QUARTO UOMO È INDAGATO – I RACCONTI DEI SOPRAVVISSUTI: “LI CHIAMAVAMO ‘I CAPITANI’. CI HANNO MESSO NELLA STIVA E CI HANNO DATO SOLO ACQUA. SECONDO I LORO PIANI SAREMMO DOVUTI ARRIVARE DI DOMENICA PERCHÉ LUNGO LE COSTE CI SONO MENO CONTROLLI…”

il naufragio del barcone di migranti a canneto di cutro visto dall'alto

1 – MIGRANTI: TROVATA ALTRA VITTIMA NAUFRAGIO CROTONE, ORA SONO 64

(AGI) - Aumenta il numero delle vittime del naufragio di migranti avvenuto domenica scorsa a Steccato di Cutro, nel crotonese. All'alba di oggi i soccorritori hanno rinvenuto il corpo di un uomo sulla spiaggia di Steccato. Si tratta della vittima numero 64 della strage. Le ricerche andate avanti per tutta la notte procedono anche nella giornata di oggi.

2 – GLI SCAFISTI HANNO CERCATO DI SCAPPARE «COSÌ I SUPERSTITI LI HANNO BLOCCATI»

Estratto dell’articolo di Giusi Fasano per il “Corriere della Sera”

naufragio di migranti a steccato di cutro, crotone

«Siamo partiti il 23 da Izmir, in Turchia. Quei tizi li chiamavamo “i capitani”. Quando ci hanno detto che era arrivato il momento di partire siamo andati verso la barca, che si chiamava Summer Love. Ci hanno messo nella stiva, a ciascuno di noi hanno dato un ticket con un numero stampato e per tutto il viaggio ci hanno dato soltanto acqua.

Le condizioni del mare erano pessime. Loro si alternavano al timone. Secondo i loro piani saremmo dovuti arrivare di domenica perché di domenica, dicevano, lungo le coste ci sono meno controlli. A un certo punto la barca ha avuto un problema al motore ma uno dei capitani si è dato da fare e lo ha riparato».

cadaveri di migranti morti nel naufragio a steccato di cutro, crotone

Ci sono queste e mille altre informazioni nei racconti dei sopravvissuti del naufragio di Cutro. […] Un tempo sospeso fra la vita e la morte, che adesso è descritto anche nel lungo provvedimento di fermo per i tre presunti scafisti da ieri in carcere. Un quarto uomo è soltanto indagato. Per tutti gli stessi reati: omicidio e naufragio colposi e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

[…] Una quarantina di pagine piene di «indizi gravi e concordanti» sulle responsabilità di un turco cinquantenne e due pachistani, un venticinquenne e un ragazzo che dice di avere 17 anni. Sul loro conto le testimonianze dei naufraghi coincidono e gli indizi raccolti sono sufficienti per il carcere. Non è così invece per il quarto accusato, sul quale sono ancora in corso accertamenti.

naufragio di migranti a steccato di cutro, crotone 1

[…] A naufragio avvenuto, in quei primi minuti sulla battigia, i migranti che avevano ancora la forza di stare in piedi, dopo la lotta impari con il mare grosso, hanno cercato di aggredire gli scafisti. Uno in particolare, il cinquantenne. Che è riuscito a scappare e nascondersi dietro un cespuglio poco prima che sul posto arrivassero i carabinieri. Sono stati gli stessi migranti a indicarlo e farlo catturare mentre gli altri due si mescolavano ai superstiti.

Più tardi, a verbale, la loro versione racconterà più o meno la stessa storia dei «trasportati», come li chiama il fermo. Tranne che per un dettaglio ripetuto da ciascuno dei quattro: «Non sono uno scafista, sono un migrante in fuga come tutti gli altri». […] Men che meno sanno, giurano, dei soldi versati da quella povera gente per la traversata, dai 7500 ai 9500 dollari.

sacerdote davanti alle salme del naufragio di migranti a steccato di cutro, crotone

Dalle storie personali riportate nel fermo emergono destini alla deriva ben prima di vedere il mare. Come quelli degli afghani che raccontano la loro fuga disperata dal regime talebano. Storie pazzesche di diritti e umanità negati. […]

Tutti dicono che nell’ultimo tratto, a un passo dalla salvezza, gli scafisti hanno accelerato pensando semplicemente di far prima. E questo ha fatto la differenza nello schianto contro la secca: i pezzi di legno della barca, spezzandosi a quella velocità, sono diventati lame di coltello che colpivano a caso, nel buio. […]

