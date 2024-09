SCANDALO ALL’OSPEDALE REGINA MARGHERITA DI TORINO DOVE FRANCESCO SAVINO, PEDIATRA E DIRETTORE DI UNA DELLE STRUTTURE, È INDAGATO PER TRUFFA: SECONDO GLI INVESTIGATORI, TIMBRAVA IL CARTELLINO E POI LASCIAVA IL POSTO DI LAVORO PER ANDARE DAL PARRUCCHIERE, AL SUPERMERCATO E PER FARE SHOPPING – LA PROCURA GLI CONTESTA UNA SETTANTINA DI EPISODI E SOTTO ESAME SONO FINITE 157 ORE: IN ATTESA DELLE INDAGINI, IL MEDICO È STATO SOLLEVATO DAL SERVIZIO E…

Estratto dell’articolo di Gianni Giacomino per "la Stampa"

Per due anni e mezzo, invece di essere presente sul posto di lavoro come direttore della Struttura semplice del Dipartimento di pediatria e scienze pediatrico nel reparto di Subintensiva allargata della prima infanzia dell'ospedale infantile Regina Margherita di Torino, avrebbe fatto i suoi comodi. Così il dottor Francesco Savino, 63 anni originario di Borgomasino, nell'Eporediese - pediatra molto conosciuto e apprezzato - nonostante il suo ruolo dirigenziale abbandonava l'ospedale nell'orario di lavoro per fare altro

[…] il professionista avrebbe effettuato visite da pazienti privati, sarebbe andato a sostituire i pneumatici della sua Bmw, in un atelier da uomo per acquistare delle camicie, in banca, dal parrucchiere, al supermercato e anche a casa sua. Assenze che potevano durare una mezz'oretta fino a due, tre ore e anche di più. Per questo il medico è accusato di truffa ai danni dell'azienda ospedaliera per aver falsificato la sua presenza in servizio.

[…] Il meccanismo adottato dal dottor Savino per "sparire" dal reparto era abbastanza semplice. […] Secondo l'accusa una volta entrato in ospedale - dove aveva un contratto fino al 2026 - certificava la sua presenza sul posto di lavoro strisciando il badge. Poi si allontanava senza ripassare la tessera magnetica che invece veniva di nuovo utilizzata per l'uscita definitiva dal Regina Margherita, più o meno verso le 19,30. In totale, i carabinieri hanno accertato oltre 70 episodi, tutti al vaglio dell'autorità giudiziaria per circa 157 ore lavorative.

[…] In tutto, con le sue assenze, il pediatra avrebbe usufruito di un ingiusto profitto per oltre 5.200 euro. Al termine delle indagini i carabinieri del Reparto operativo hanno notificato al medico una misura cautelare: Savino ha l'obbligo di restare a Torino e non potrà assolutamente allontanarsi dalla sua abitazione dalle 20 fino alle 7,30 del mattino. La misura cautelare è stata decisa dal giudice per le indagini preliminari. Intanto l'Azienda Città della Salute di Torino, in quanto parte lesa, appena ha ricevuto la notifica da parte dei carabinieri, ha immediatamente aperto il procedimento disciplinare e sospeso in via cautelativa il professionista interessato dall'inchiesta. […]

