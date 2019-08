E SCANSATE! – UN TORO SCATENATO SCARAVENTA UN UOMO CONTRO UN MURO DURANTE UNA CORSA IN SPAGNA: IL BESTIONE, INFASTIDITO DALLA PRESENZA, ALZA LE ZAMPE POSTERIORI E CON UNA VIOLENZA INAUDITA COLPISCE AL PETTO LO SCIROCCATO CHE LO INSEGUIVA A DISTANZA RAVVICINATA…(VIDEO)

Attimi di paura durante un festival in Spagna dove un toro ha preso a calci un uomo che correva a distanza ravvicinata. Come si vede dalle immagini girate da un testimone nel comune di Yeste, l’uomo, insieme ad altri svalvolati, inseguiva la mandria che era stata liberata per correre per le strade del paese.

Ma poco dopo l’inizio della corsa un toro, infastidito dalla presenza che correva accano a lui, alza le zampe posteriori e colpisce l’uomo sul petto, scaraventandolo contro un muro. La corsa dei tori viene bloccata, ma inizia quella verso l’ospedale: l'uomo non ha subìto lesioni gravi, ma pare che non abbia ancora imparato la lezione. Il soggetto, infatti, non è la prima volta che ricorre alle cure dei medici durante un festival con i tori.

