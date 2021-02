SCARPE DIEM – A TORINO UN PUSHER SPERAVA DI COPRIRE L’ODORE DELLA MARIJUANA CHE PORTAVA CON SÉ CON LA PUZZA DI PIEDI! AVEVA NASCOSTO L’ERBA NELLE SCARPE DI UNA PERSONA CHE ERA CON LUI IN AUTO, MA I POLIZIOTTI L’HANNO BECCATO SUBITO – POI SONO ANDATI A CASA SUA E HANNO TROVATO TRE BARATTOLI IN VETRO CONTENENTI…

Da www.cinturaovest.it

A Rivoli è stato arrestato un pusher di 35 anni. L’uomo è stato fermato in auto durante un controllo alla circolazione stradale. Verificato che aveva specifici precedenti di polizia, i militari della locale Stazione hanno effettuato una perquisizione personale durante la quale sono stati rinvenuti alcuni grammi di marijuana occultati nelle scarpe di un passeggero.

Nella successiva perquisizione domiciliare sono stati rinvenuti tre barattoli in vetro contenenti 260 grammi dello stesso stupefacente, nonché materiale per il confezionamento delle dosi. Il passeggero è stato segnalato alla Prefettura come assuntore di droga.

