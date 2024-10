SCATTANO LE PERQUISIZIONI DELLA FINANZA ALL’ANAS! – SI INDAGA PER CORRUZIONE E TURBATIVA D’ASTA DEGLI INCANTI PER LAVORI SULLE STRADE DI LOMBARDIA E NORD-EST – ALMENO DUE FUNZIONARI SONO INDAGATI PER PRESUNTE MAZZETTE DA 400 MILA EURO IN CAMBIO DI APPALTI – COINVOLTE TRE SOCIETA’ – LE FIAMME GIALLE SI SONO PRESENTATE NELLE SEDI ANAS DI ROMA, MILANO, FIRENZE E TORINO…

(Adnkronos) - Sono in corso delle perquisizioni, da parte di personale della Guardia di finanza di Milano, all'Anas. La procura meneghina, come anticipa il sito di Repubblica.it, indaga per corruzione e turbativa degli incanti.

Le persone che risultano destinatarie delle perquisizioni - apprende l'Adnkronos - sono nove, più tre società: oltre la sede romana dell'Anas, la richiesta di documentazione riguarda anche Struttura territoriale Lombardia con sede a Milano e Consorzio Stabile Sis di Torino. L'indagine è affidata ai pm Giovanni Polizzi e Giovanna Cavalleri.

(Adnkronos) - L'indagine della procura di Milano vede al centro appalti per 400 milioni di euro e presunte tangenti ''per 300-400 mila euro''. È uno dei dettagli che emerge nelle perquisizioni in corso nelle sedi ANAS (non indagata).

(ANSA) - Ci sono almeno due funzionari di Anas tra gli indagati nell'inchiesta della Procura di Milano in cui si ipotizzano mazzette in cambio di appalti sui lavori stradali che riguardano la Lombardia e il Nord-Est Italia.

Da quanto si è saputo, sono in corso acquisizioni e perquisizioni nelle sedi Anas di Roma e Milano e anche presso tre società di esecuzione lavori, tra cui il Consorzio Stabile Sis che ha sede a Torino, e nei confronti di nove persone fisiche.

Sono in corso perquisizioni presso Anas, la società di infrastrutture stradali, da parte del Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza di Milano. L'ipotesi di indagine, della procuratrice aggiunta Tiziana Siciliano e dei pm Giovanni Polizzi e Giovanna Cavalleri, è che alcuni appalti per strade in Lombardia e Nord est, siano stati pilotati in cambio di mazzette. Si indaga per corruzione e turbativa d’asta.

[...] Nove le persone coinvolte, tra manager e funzionari, oltre alle società Anas – Struttura territoriale Lombardia, a Milano, e Consorzio Stabile Sis a Torino.

