SIETE SEMPRE CON IL GEL IGIENIZZANTE IN MANO? BENE, MA NON BENISSIMO! – A LANCIARE L’ALLARME È IL DOTTOR ANDREW KEMP, CAPO DEL COMITATO SCIENTIFICO DEL BRITISH INSTITUTE OF CLEANING SCIENCE, CONVINTO CHE L’USO ECCESSIVO DI QUESTI PRODOTTI CI PORTERÀ ALLA CREAZIONE DI SUPERBATTERI CAPACI DI RESISTERE ALL’ALCOL: “NON ESISTE UN DISINFETTANTE CHE UCCIDE IL 99,9% DEI BATTERI. AL MOMENTO NON CI SONO PROVE CHE UCCIDA LO STESSO CORONAVIRUS, MA…”