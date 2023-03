SCAZZI FUMANTI - A ROMA, DUE PASSEGGERI DI UN TRAM SE LE SONO DATE DI SANTA RAGIONE DOPO CHE UNO DEI DUE SI È ACCESO UNA SIGARETTA DENTRO IL MEZZO - L'UOMO, NONCURANTE DEGLI ALTRI PRESENTI, SI È SCONTRATO CON UN ALTRO PASSEGGERO, CHE GLI CHIEDEVA DI SPEGNERE LA SIGARETTA - LA LITE TRA I DUE È DIVENTATA RISSA, COSTRINGENDO IL CONDUCENTE A BLOCCARE LA CORSA - CIÒ NON È BASTATO A FERMARE I DUE, CHE NON VOLEVANO SMETTERE DI SUONARSELE...

Estratto dell'articolo di Andrea Mollas per “la Repubblica - Edizione Roma”

Vietato fumare. È il messaggio che appare in ogni mezzo di trasporto di Roma, che a volte però non viene recepito da tutti. È il caso di un passeggero di un tram della linea 2 che collega piazzale Flaminio a piazza Mancini, che ha ben pensato di accendersi una sigaretta all’interno del mezzo senza preoccuparsi del fastidio che poteva recare ai presenti.

Quanto basta per scatenare una folle rissa, con tanto di spray al peperoncino, tra lui e un passeggero che gli aveva intimato più volte di spegnere il tabacco, ricevendo in cambio solamente offese e insulti […] costringendo l’autista a sospendere il servizio […]

Tutto è accaduto nel pomeriggio di ieri, quando […] un uomo, che per ingannare il tempo aveva ben pensato di accendersi una sigaretta, infastidendo […] In particolare uno uomo, che non accettava la mancanza di rispetto, si è alzato dal suo posto per raggiungere il fumatore e chiedergli di spegnere la cicca.

La risposta? Un sonoro “ no”, anche con fare sgarbato. Da qui la raffica di insulti tra i due. La lite, tra urla, minacce e offese, è poi degenerata in una vera e propria scazzottata. […] L’autista ha fermato subito il tram per cercare di separare i due, ma senza successo. Ma inutilmente.

A quel punto l’autista ha fatto scendere tutti quanti i passeggeri per metterli in sicurezza ed evitare guai peggiori e ha telefonato alla polizia. Ma anche al loro arrivo, gli agenti hanno avuto un gran bel da fare nel sedare la rissa e separare i due che non ne volevano sapere di smetterla. […]