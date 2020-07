LO SCAZZO PRENDE IL VOLO – MEGA RISSA ALL’AEROPORTO DI FORT LAUDERDALE, IN FLORIDA DOVE TRE RAGAZZE VENTENNI HANNO SCATENATO IL PANICO: QUANDO HANNO SAPUTO CHE IL LORO AEREO ERA IN RITARDO HANNO SCAGLIATO TELEFONI, SCARPE E BOTTIGLIE D’ACQUA CONTRO IL PERSONALE DI TERRA… VIDEO

Da "it.businessinsider.com"

rissa in aeroporto in florida 7

Telefoni, scarpe, bottiglie d’acqua scagliate contro il personale di terra: e ancora calci e pugni contro le addette al check-in.

rissa in aeroporto in florida 6

Infuriate per il ritardo del loro volo per Filadelfia Danaysha Cuthbert Dixon, 22 anni, Kaira Candida Ferguson, 21 anni, e Tymaya Monique Wright, 20 anni hanno dato vita a scene davvero inimmaginabili allo scalo di Fort Lauderdale . Sono state arrestate

rissa in aeroporto in florida 1 rissa in aeroporto in florida 2 rissa in aeroporto in florida 3 rissa in aeroporto in florida 5