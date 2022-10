30 ott 2022 15:21

UNA SCELTA DI GUBBIO GUSTO – FERMI TUTTI: A QUINDICI ANNI DALL’OMICIDIO MEREDITH, AMANDA KNOX E RAFFAELE SOLLECITO SONO ANDATI INSIEME IN GITA A GUBBIO! NON PER AVERE NOTIZIE SUL CACCA-GATE CHE HA SCONVOLTO LA CITTÀ UMBRA LE SCORSE SETTIMANE, MA PERCHÉ ERA LA META CHE AVEVANO IN MENTE DI VISITARE IL GIORNO IN CUI MORÌ LA POVERA MEZ – I DUE EX FIDANZATINI NON SI VEDEVANO DAL 2015 E LA RIMPATRIATA, SECONDO QUANTO RIPORTA IL “MIRROR” CHE HA PUBBLICATO LA FOTO, RISALIREBBE A GIUGNO: “È STATO BELLO POTER PARLARE TRA NOI DI QUALCOSA CHE NON FOSSE IL CASO GIUDIZIARIO…”