SCHERZI DA PRETE – UN FINTO SACERDOTE RUBA I SOLDI DELLE OFFERTE E PRENDE ANCHE IL REDDITO DI CITTADINANZA – E’ ACCADUTO VICINO NAPOLI – NELL’AUTO DELL’UOMO I CARABINIERI HANNO TROVATO E SEQUESTRATO DIVERSI CAPI D'ABBIGLIAMENTO ECCLESIASTICI ED ALTRI BIGLIETTINI CON UN CODICE IBAN. SONO IN CORSO ANCHE ACCERTAMENTI CON L’INPS PER VERIFICARE LA SUA…

Un falso prete che oltre a rubare i soldi delle offerte percepisce anche il reddito di cittadinanza: inoltre chiede offerte all’ingresso di una chiesa vicino Napoli ma i carabinieri capiscono la truffa e lo denunciano. E’ accaduto domenica mattina ad Ottaviano. Piazza San Giovanni, messa domenicale in corso. Un uomo che indossa un abito ecclesiastico si avvicina ai fedeli che stanno entrando in chiesa. Si presenta come sacerdote, si presta a selfie e tra le mani ha bigliettini di un’associazione “Centro sociale giovanile onlus” con tanto del proprio nome e del sito dell’associazione.

Ma i militari, che conoscono il clero locale, decidono di fare degli accertamenti. E così scoprono che l’uomo non è affatto un prete e quel sito riportato sui bigliettini non esiste. Perquisita la sua autovettura, parcheggiata poco distante dalla chiesa, i carabinieri trovano e sequestrano diversi capi d’abbigliamento ecclesiastici ed altri bigliettini che recano anche un codice iban. Rinvenuta e sequestrata anche documentazione attestante l’associazione. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato a piede libero. Sono in corso anche accertamenti con l’Inps per verificare la sua posizione di percettore del reddito di cittadinanza.

