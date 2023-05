GLI SCIACALLI NON SI FERMANO NEMMENO DAVANTI ALLA MORTE – A VIAREGGIO LA MAMMA DI UN RAGAZZO MORTO IN UN INCIDENTE STRADALE HA "BECCATO", GRAZIE A UN GPS, LA DONNA CHE RUBAVA I FIORI LASCIATI DALLA FAMIGLIA SUL LUOGO DELL'INCIDENTE - OGNI SETTIMANA UN MAZZO PER RICORDARE IL GIOVANE SPARIVA. LA MADRE, STRAZIATA DAL DOLORE SI È STANCATA E HA NASCOSTO UN TRASMETTITORE DENTRO UNA PIANTA. QUANDO HA VISTO IL SEGNALE GPS MUOVERSI L'HA SEGUITO E...

Estratto dell’articolo di Simone Dinelli per www.corriere.it

ALESSANDRO CECCHI CON LA MAMMA SERENA

Quei furti senza un parchè andavano avanti ormai da quasi 5 anni: i fiori posizionati in via Pisano a Viareggio, a ricordare un ragazzo di 27 anni scomparso in un incidente, che puntualmente sparivano. E una ferita che ogni volta si riapriva per i genitori di Alessandro Cecchi, giovane deceduto nel settembre 2018 dopo un tragico incidente stradale mentre si trovava alla guida di uno scooter che andò a scontrarsi contro un’auto.

Ma papà Luigi e mamma Serena non si sono arresi: hanno fatto mettere un chip dentro a una pianta e una volta che anche questa, come le altre, è stata rubata, il piccolo congegno ha permesso di scoprire dove questi fiori finissero. A Cascina, in provincia di Pisa, per mano di una signora che a Viareggio ha una casa per le vacanze. […]

INCIDENTE ALESSANDRO CECCHI

«Morale della favola – aggiunge la signora Serena -: ho trovato tre delle mie piante proprio davanti alla casa di questa donna, col marito ignaro del fatto e i carabinieri sbalorditi da questa cosa. Ma si può?

ALESSANDRO CECCHI 1

La signora sentita per telefono, perché non era in casa, è quasi divertita della sua opera. Il marito voleva ridarmi le piante, che io non ho voluto. Gli ho solamente detto che ero arrivata fino in fondo a questa cosa per vedere la faccia di chi aveva avuto questo coraggio». […]