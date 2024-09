LO SCIAMANO E LA PRINCIPESSA SONO MARITO E MOGLIE - MARTHA LOUISE, LA FIGLIA MAGGIORE DEL RE NORVEGESE HARALD V E DELLA REGINA SONJA, È CONVOLATA A NOZZE CON LO SCIAMANO AMERICANO DUREK VERRETT, 49 ANNI - LE CELEBRAZIONI SONO DURATE 4 GIORNI TRA UNA FESTA "SEXY AND COOL", UNA CROCIERA SUI FIORDI E INFINE LO SCAMBIO DEI VOTI - PER LA 52ENNE E' IL SECONDO MATRIMONIO, IL SUO PRIMO MARITO SI È SUICIDATO NEL 2019, DOPO IL LORO DIVORZIO - L'IMBARAZZO DELLA CASA REALE PER LE STRAMBE TEORIE MEDICHE DELLO SCIAMANO, CHE CREDE CHE IL CANCRO SIA "UNA SCELTA"

Martha Louise e Durek Verrett sono marito e moglie. Il loro è un sogno "alla Bridgerton" che si compie dopo non poche peripezie, celebrato il 31 agosto all’Hotel Union di Geiranger, fiordo Patrimonio dell'UNESCO, in presenza della famiglia reale norvegese e di quella svedese, rappresentata dai principi Victoria e Carl Philip e consorti.

Ma non chiamatelo royal wedding, perché la quattro-giorni iniziata il giovedì con una festa a tema ‘sexy and cool’, proseguita con una crociera sui fiordi e conclusa con lo scambio dei voti è del tutto estranea al protocollo della famiglia reale norvegese. Nessuna processione in carrozza e niente strascico per la sposa, che ha posato capelli al vento e indossato un corto velo tenuto da piccola tiara per lo scambio delle promesse, avvenuto con la benedizione di tre damingelle speciali: Maud Angelica, 20 anni, Leah Isadora, 18 ed Emma Tallulah, 15, le figlie nate dal primo matrimonio di Martha Louise con Ari Behn, morto suicida nel 2019, dopo il loro divorzio. […]

Marta Louise, 52 anni, è la figlia maggiore di re Harald V e della regina Sonja ma è ritenuta una outsider della famiglia reale proprio per via del suo legame con Durek Verrett, 49 anni, professione sciamano.

I due si conoscono 6 anni fa, quando Marta Louise gestisce la sua “scuola degli angeli” specializzata in chiaroveggenza e Durek lavora come guaritore spirituale con clienti del calibro di Gwyneth Paltrow e Antonio Banderas; si convincono di essere anime gemelle legate in vite precedenti e intrecciano un legame professionale oltre che personale, tenendo conferenze dal titolo The Princess and the Shaman.

La coppia diventa un brand con grande imbarazzo della famiglia reale norvegese, pressata dall’opinione pubblica convinta che Durek sia un ciarlatano colpevole di aver circuito la principessa portandola a sposare teorie "molto strane", "non basate sui fatti" e perfino "assimilabili a teorie del complotto” secondo le parole dell'ex primo ministro norvegese Erna Solberg.

Tra le teorie più discusse, quella il cancro sia una scelta. Re Harald V si trova costretto a prendere pubblicamente le distanze dalle pratiche spirituali professate dalla figlia, contrarie alla medicina tradizionale, e quando i due decidono di sposarsi concede la sua benedizione a patto che Martha Louise non usi il suo titolo di principessa a fini commerciali.

Privata del trattamento di Altezza Reale, resta libera di vivere accanto all’uomo con cui ha ritrovato la felicità dopo il divorzio e il suicidio del suo primo marito, lo scrittore Ari Behn. In occasione del grande annuncio, però, postato su Instagram il 14 giugno 2022, la coppia si difende pubblicamente riconducendo il tutto a una questione di razzismo: "Le persone vogliono vedere queste storie in TV ma non accettano i veri Bridgerton, che siamo noi", dichiara Durek a People.

"Primo, non vogliono vedere un uomo di colore nella famiglia reale, perché non ce n'è mai stato uno nella storia delle monarchie europee. Secondo, Märtha è una donna. Un uomo può scegliere una donna di colore... ma che sia una principessa a farlo non si è mai visto, se non appunto in tv”. […]

