Un milionario del New Jersey rischia diversi anni di carcere federale per aver fatto sesso con una 15enne mentre era a bordo del suo aereo privato: per potersi impegnare nella maratona avrebbe azionato il pilota automatico e si sarebbe dedicato agli atti sessuali con la ragazzina.

Stephen Bradley Mell, 53 anni, di Bedminster, nel New Jersey, è ora accusato di condotta sessuale illecita e di ricezione di materiale pedopornografico. L’uomo, padre di tre figli e a capo di una charity che si occupava di portare i bambini che avevano esigenze mediche in giro per il Paese a bordo dei suoi jet, era entrato in contatto con la ragazzina dopo che la madre gli aveva chiesto se poteva dare alla figlia delle lezioni di volo.

I due avevano iniziato a inviarsi dei messaggi espliciti in cui, tra l’altro, l’uomo chiedeva alla ragazzina se sapesse fare sesso orale. «Se sei nervosa farà più male» scriveva l’uomo. E ancora: «Quando raggiungerai l’eccitazione ti sentirai bene». La prima volta in volo i due si sono impegnati in sesso orale, la seconda volta è avvenuto il primo rapporto completo. Ce ne sono stati altri tanto che l’uomo è arrivato a chiedere alla ragazzina di prendere la pillola anticoncezionale. Sul cellulare dell’uomo, inoltre, c’erano diverse foto hard della ragazzina che metteva in mostra i genitali.

Dopo mesi di incontri sessuali i due sono stati scoperti dalla madre della giovane che ha denunciato l’uomo al quale è stata tolta la licenza da pilota e che, su ordine del giudice, dovrà tenersi a 300 metri dall’adolescente. La sentenza è attesa per luglio.

