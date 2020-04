8 apr 2020 07:56

SCOPPIA UN INCENDIO IN CASA DI MARIO DRAGHI: PAURA A CITTA’ DELLE PIEVE, IN UMBRIA - LE FIAMME, CHE SI SONO SVILUPPATE PER CAUSE ANCORA DA ACCERTARE DA UNA CANNA FUMARIA, SONO STATE DOMATE E NON CI SONO STATI FERITI - UNO DEI POMPIERI DELLA CITTÀ AVREBBE CONFERMATO, CHE L’EX PRESIDENTE DELLA BCE SAREBBE STATO IN CASA AL MOMENTO DELL’INCENDIO...