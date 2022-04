SCORCI DALL'ALDILA' - SECONDO GLI SCIENZIATI LE ESPERIENZE DI "PRE-MORTE" SONO REALI E MOLTO DIVERSE DALLE ALLUCINAZIONI, "ANCHE SE NON POSSIAMO SPIEGARLE" - UN TEAM DI MEDICI, TRA CUI NEUROSCIENZIATI, PSICHIATRI E ALTRI, HA ESAMINATO QUESTI EPISODI E HA SCOPERTO CHE QUANDO SI VERIFICANO IL NOSTRO CORPO REGISTRA PICCHI ELETTRICI E ATTIVITA' GAMMA, SEGNO DI UN ACCRESCIUTO STATO DI COSCIENZA E CINQUE DIVERSI EVENTI...

Dagotraduzione da Brain Tomorrow

attivita cerebrale prima di morire

Cosa succede quando moriamo? È una domanda che le persone si sono poste nel tempo e la risposta è ancora un mistero. Ora, una revisione della ricerca che esplora ciò che le persone sperimentano quando sono prossime alla morte porta gli scienziati a un'importante conclusione: le «esperienze di pre-morte» sono una cosa reale, anche se non possiamo spiegarle.

Innumerevoli persone hanno affermato che la loro vita «è balenata davanti ai loro occhi» o che in realtà hanno lasciato il loro corpo e hanno viaggiato da qualche altra parte mentre erano vicini alla morte. I critici hanno chiamato queste esperienze allucinazioni o illusioni, ma i ricercatori della NYU Grossman School of Medicine affermano che in realtà sta accadendo qualcos'altro.

attivita cerebrale prima di morire

Il team di scienziati di diverse discipline mediche - tra cui neuroscienze, terapia intensiva, psichiatria, psicologia, scienze sociali e discipline umanistiche - è arrivato a una serie di conclusioni scientifiche dopo aver esaminato episodi lucidi inspiegabili che coinvolgono un accresciuto stato di coscienza.

Che cos'è esattamente un'esperienza di pre-morte?

La scoperta principale è che questi eventi non hanno molto in comune con le esperienze che qualcuno ha quando è vittima di un’allucinazione o fa uso di una droga psichedelica. Invece, le persone che hanno un'esperienza di pre-morte in genere riferiscono cinque diversi eventi che si verificano:

attivita cerebrale prima di morire

• Una separazione dal loro corpo con un accresciuto, vasto senso di coscienza e il riconoscimento che stanno morendo.

• Il "viaggio" in un luogo diverso

• Una revisione significativa e mirata della loro vita, che implica un'analisi critica di tutte le loro azioni passate: in pratica, la loro vita lampeggia davanti ai loro occhi

• Andare in un posto che sembra "casa"

• Ritornare alla vita

I ricercatori notano che l'esperienza di pre-morte di solito innesca una trasformazione psicologica positiva e a lungo termine nella persona. Il team osserva che le persone che hanno avuto esperienze negative e angoscianti durante la pre-morte non hanno sperimentato questo tipo di eventi.

attivita cerebrale prima di morire

Qualcosa sta accadendo nel cervello

Il team ha scoperto che c'è di più in un'esperienza di pre-morte oltre alle storie che ogni persona racconta. Si scopre che gli scienziati possono effettivamente vedere i cambiamenti fisici in atto nel cervello quando qualcuno è vicino alla morte.

I ricercatori hanno riscontrato la presenza di attività gamma e picchi elettrici quando le persone stanno tecnicamente morendo. Si tratta di un segno di un accresciuto stato di coscienza quando gli scienziati lo misurano usando un'elettroencefalografia y (EEG). I risultati confermano ulteriormente le affermazioni di persone che affermano di aver «lasciato il corpo» mentre stavano morendo.

attivita cerebrale prima di morire

Gli autori dello studio notano che i progressi della medicina nel secolo scorso hanno riportato indietro innumerevoli persone dalla soglia della morte. Molti di questi pazienti, tornano con storie di eventi inspiegabili, che fino ad ora non sono stati studiati in dettaglio.

«L'arresto cardiaco non è un infarto, ma rappresenta la fase finale di una malattia o di un evento che causa la morte di una persona», afferma l'autore principale Sam Parnia. «L'avvento della rianimazione cardiopolmonare (RCP) ci ha mostrato che la morte non è uno stato assoluto, piuttosto è un processo che potrebbe potenzialmente essere invertito in alcune persone anche dopo che è iniziato».

«Quello che ha consentito lo studio scientifico della morte è che le cellule cerebrali non vengono danneggiate in modo irreversibile quando il cuore si ferma. Invece, "muoiono" nel corso delle ore. Ciò consente agli scienziati di studiare oggettivamente gli eventi fisiologici e mentali che si verificano in relazione alla morte», continua Parnia.

ultimi momenti prima di morire

La morte potrebbe non essere la fine

Gli autori dello studio concludono che né i processi fisiologici né quelli cognitivi terminano completamente al momento della morte. Sebbene i rapporti precedenti non siano stati in grado di dimostrare ciò che le persone dicono sulle loro esperienze di pre-morte, il nuovo rapporto rileva che è anche impossibile confutare ciò che stanno dicendo.

«Pochi studi hanno esplorato cosa succede quando moriamo in modo obiettivo e scientifico, ma questi risultati offrono spunti intriganti su come la coscienza esiste negli esseri umani e possono aprire la strada a ulteriori ricerche», conclude Parnia.

prima di morire

I risultati sono pubblicati negli Annals of the New York Academy of Sciences .