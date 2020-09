A SCUOLA DI CONTAGIO – A POCHI GIORNI DALLA RIAPERTURA SONO PIÙ DI 400 LE SCUOLE COLPITE DA ALMENO UN CASO DI CORONAVIRUS E 75 QUELLE CHE SONO STATE CHIUSE - LE REGIONI CON PIÙ ISTITUTI COINVOLTI SONO LOMBARDIA, EMILIA ROMAGNA, TOSCANA E LAZIO: ROMA BATTE TUTTI CON…

A pochi giorni dalla riapertura sono più di 400 le scuole colpite da almeno un caso di coronavirus e 75 quelle che sono state chiuse. Le Regioni con più istituti coinvolti sono Lombardia, Emilia Romagna, Toscana e Lazio.

A Roma le scuole coinvolte sono 19, a Bologna 14, a Milano 13. Nel 76% dei casi i positivi sono studenti e nel 13% docenti. In tutto in Italia ci sono 8mila istituti per 30mila plessi.

