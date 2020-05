A SCUOLA DI PORNO – PER RIPARTIRE HOLLYWOOD POTREBBE CHIEDERE CONSIGLIO AL MONDO DEL PORNO DOVE DA ANNI ESISTONO PROTOCOLLI PER MONITORARE GLI ATTORI DOPO L’EMERGENZA HIV DEGLI ANNI ’90: OGGI LE PORNOSTAR SONO SOTTOPOSTE A TEST OGNI 14 GIORNI E I DATI VENGONO INSERITI IN UN DATABASE DISPONIBILE AI REGISTI CHE SANNO CHI È “PULITO” PER GIRARE – INTANTO A LOS ANGELES SI BRANCOLA ANCORA NEL BUIO PER…

DAGONEWS

set film porno 9

Mentre Hollywood cerca di capire come riprendere la produzione di film e programmi TV nell'era del coronavirus, c'è un settore che potrebbe essere molto più preparato di altri ad affrontare la sfida. L'industria del porno a Los Angeles ha creato il proprio sistema di test e database negli anni '90 per proteggere gli attori durante l'epidemia di HIV/AIDS.

hollywood coronavirus 6

Ora sta usando quel sistema per sviluppare protocolli in vista della realizzazione di film porno durante la pandemia di COVID-19. «Quando abbiamo iniziato a parlare di COVID, ci siamo sentiti molto ben preparati perché abbiamo una storia di test all'interno del settore, oltre al rintracciamento dei contatti e all’interruzioni della produzione in caso di problemi - ha dichiarato Mike Stabile, portavoce della Free Speech Coalition, associazione che si occupa di film per adulti - Questo è ovviamente un virus diverso, questa è una minaccia diversa, ma abbiamo capito in generale come funziona e cosa fare per proteggerci».

set film porno 8

I protocolli sono stati stabiliti alla fine degli anni '90 dopo che un attore porno aveva falsificato un test HIV e infettato molti altri nel settore. La porno star Sharon Mitchell, che ora è un medico, ha creato un sistema noto come PASS (Performer Availability Scheduling Services), secondo cui gli attori porno devono essere sottoposti a test per le malattie a trasmissione sessuale ogni 14 giorni. I risultati vengono inseriti in un database che informa i produttori e i registi chi è “pulito” e disponibile per un lavoro.

set film porno 1

Stabile ha affermato che il coronavirus è un problema più complesso, ma che l'industria del porno è aperta a collaborare con i principali studi di Hollywood per condividere le competenze: «Le sfide per lo sport, per Hollywood e l'industria del porno sono tutte diverse, ma in realtà ognuno di noi ha cose che possiamo imparare gli uni dagli altri».

Studi cinematografici di Hollywood, reti televisive e i gruppi che rappresentano attori e registi fanno brainstorming da settimane per capire come riavviare la produzione, proteggendo tutti, dagli attori ai truccatori fino alle troupe.

set film porno 2

Tra le idee ci sono quelle di mettere in quarantena tutto il cast e la troupe per la durata delle riprese, realizzare un database, fare test della temperatura ogni 12 ore e sostituire le immagini della folla con scene girate al computer.

La produzione cinematografica e televisiva in Europa - tra cui Islanda, Danimarca e Repubblica Ceca, dove vengono girati molti spettacoli di Hollywood - dovrebbe riprendere prima degli Stati Uniti, secondo le commissioni cinematografiche in quelle nazioni. Ma persistono le domande sull'assicurazione e su quanti attori e registi saranno disposti a viaggiare.

