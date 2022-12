13 dic 2022 15:04

IN UNA SCUOLA DI VARESE UN 12ENNE È PRECIPITATO DALLE SCALE, DA UN'ALTEZZA DI 4 METRI, QUANDO LA CAMPANELLA CHE SEGNAVA L'INIZIO DELLE LEZIONI ERA APPENA SUONATA: IL BAMBINO E' STATO RICOVERATO IN GRAVI CONDIZIONI CON LESIONI AL VOLTO E ALCUNE FRATTURE, UNA DELLE QUALI A UN FEMORE - NON È ANCORA CHIARO SE STESSE ANDANDO IN CLASSE OPPURE…