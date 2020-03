6 mar 2020 13:36

SCUOLE CHIUSE PER IL CORONAVIRUS? ECCO UNA SOLUZIONE - A ORSAGO, IN PROVINCIA DI TREVISO, L’OPIFICIO DEL SIGARO ITALIANO PAGA LE BABY SITTER PER I FIGLI DEI DIPENDENTI - CON LE SCUOLE CHIUSE SONO MOLTE LE FAMIGLIE CHE FATICANO A CONCILIARE IL LAVORO CON LA CURA DEI FIGLI. L’AZIENDA HA SCELTO DI ANDARE INCONTRO ALLE ESIGENZE DEI DIPENDENTI QUASI TUTTE DONNE – VIDEO