SE ANDATE IN VIETNAM, PORTATEVI I PRESERVATIVI DA CASA! – LA POLIZIA HA SEQUESTRATO 324MILA PROFILATTICI CHE VENIVANO RICICLATI IN UN MAGAZZINO SGARRUPATO: LA 33ENNE PROPRIETARIA DEL LOCALE PAGAVA ALCUNI OPERAI CHE LAVAVANO, ASCIUGAVANO E RIMODELLAVANO I PRESERVATIVI SU DEI DILDO PRIMA DI…

La polizia in Vietnam ha sequestrato 324.000 preservativi usati che venivano riciclati per essere venduti di nuovo.

L'operazione è scattata in un magazzino nella provincia di Binh Duong, nel sud del Vietnam dove la polizia ha arrestato Pham Thi Thanh Ngoc, 33 anni, la proprietaria del locale, che ha confermato di aver ricevuto il carico una volta al mese da una persona di cui non sa il nome.

I profilattivi venivano puliti, asciugati e rimodellati su dildo di legno, prima di essere confezionati e venduti ad alberghi e al vicino mercato.

Non si sa quanti preservativi fossero già stati venduti, ma il carico ritrovato dalla polizia pesava 360 kg.

