Se un alieno da Marte approdasse in Italia troverebbe una bizzarra contraddizione economica. Quella per cui i 4.615 metri quadrati della Galleria Vittorio Emanuele II, «Salotto» di Milano ambito dai principali marchi del lusso presenti in tutti i centri cittadini del mondo, fruttano al Comune di Milano 80 milioni di euro l’anno, mentre gli 8.300 chilometri di coste italiane, ogni estate invase da milioni di turisti, adibite a stabilimenti balneari, fanno incassare allo Stato solo 115 milioni di euro l’anno. Una miseria, per dirla con parole che persino l’alieno capirebbe.

