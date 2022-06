1 giu 2022 09:52

SE CHIUDIAMO IL RUBINETTO DEL PETROLIO SONO CAZZI PER PUTIN (MA ANCHE PER NOI) - CON UN EMBARGO GRADUALE, L'UNIONE EUROPEA È PRONTA A TAGLIARE IL 90% DEL GREGGIO DALLA RUSSIA: "MAD VLAD" PERDERÀ COSÌ 270 MILIONI AL GIORNO - OCCHIO PERÒ A UN ALTRO EFFETTO: IRRIGIDIRE L'INTERA FILIERA ENERGETICA MONDIALE. NON SOLO PERCHÉ I PREZZI DELLA MATERIA PRIMA SONO ALTISSIMI ANCHE IN AMERICA COSÌ COME NEI PAESI POVERI E STANNO PROVOCANDO UN'ONDATA INFLATTIVA GLOBALE, MA ANCHE PER RICADUTE A CASCATA DI OGNI GENERE...