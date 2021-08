E SE DIETRO LA "SINDROME DELL'AVANA" CI FOSSE LA CINA? - DOPO IL VIAGGIO IN VIETNAM DI KAMALA HARRIS, I SOSPETTI SI SONO SPOSTATI SU PECHINO: LA VICEPRESIDENTE DOVEVA ANNUNCIARE LA DONAZIONE DI UN MILIONE DI DOSI DEL VACCINO CONTRO IL COVID, MA HA DOVUTO RITARDARE DI TRE ORE IL SUO ARRIVO PERCHE' DUE FUNZIONARI USA DI HANOI SONO STATI COLPITI DAL MISTERIOSO MALESSERE DEI DIPLOMATICI - NEL FRATTEMPO PERO' E' ATTERRATO IL FUNZIONARIO CINESE CHE...

Gli attacchi sono stati a lungo tanto sconcertanti quanto inquietanti: strani suoni acuti che le vittime hanno talvolta descritto come un forte squillo o raschiamento e, altre volte, come rumori elettronici o addirittura come il cinguettio di un grillo particolarmente insistente.

Possono essere rumori da spaccare le orecchie o appena udibili, proprio come i sintomi sono stati in alcuni casi minori e in altri devastanti.

Ma c'è un po' più di chiarezza su chi è preso di mira: spie del governo degli Stati Uniti, diplomatici e le loro famiglie. Più di 130 di loro in tutto il mondo hanno ceduto a quella che è stata soprannominata la "Sindrome dell'Avana", dal luogo in cui è iniziata cinque anni fa. Secondo quanto riferito, tra le vittime ci sarebbero circa 100 agenti della CIA e i loro cari.

E se l'assalto misterioso - che è stato attribuito a un microonde o a un'arma sonica - è davvero, come crede Washington, un attacco di una potenza ostile, ha finalmente colpito ad alto livello.

Mercoledì è emerso che il viaggio del vicepresidente Kamala Harris in Vietnam era stato interrotto per i timori della sindrome dell'Avana. Almeno due funzionari statunitensi ad Hanoi, la capitale vietnamita, si sono ammalati durante il fine settimana e hanno dovuto essere evacuati poco prima che la signora Harris si dirigesse lì per rassicurare la gente del posto che li avrebbe aiutati a resistere all'aggressione cinese nel Mar Cinese Meridionale.

Il suo volo da Singapore è stato ritardato di oltre tre ore senza spiegazioni e i giornalisti che viaggiavano con la signora Harris hanno avuto sospetti quando il suo portavoce li ha rassicurati, spontaneamente, che il vicepresidente stava "bene". Il suo volo è andato avanti dopo una valutazione della minaccia, hanno detto i funzionari.

Date le crescenti domande sull'idoneità mentale di Joe Biden per la presidenza mentre si agita nelle interviste e nelle conferenze stampa, c'è preoccupazione per la capacità del suo vice di intervenire se necessario. Molte vittime della sindrome dell'Avana hanno riferito di aver sperimentato una "nebbia cognitiva".

Se le forze sinistre dietro la sindrome, chiunque esse siano, si sono riscaldate in Vietnam per un attacco al Vicepresidente, significa che c’è un'escalation allarmante nel suo utilizzo.

Certamente, la Cina - come la Russia, un altro sospetto - non voleva che la signora Harris andasse in Vietnam, i suoi media statali l'accusavano di cercare di creare un cuneo tra la Cina e i suoi vicini del sud-est asiatico.

Se il timore della sindrome dell'Avana aveva lo scopo di danneggiare la sua visita, ha funzionato. La signora Harris stava andando ad Hanoi per annunciare, tra le altre cose, una donazione di un milione di dosi di vaccino contro il coronavirus al paese colpito dalla pandemia. Ma il ritardo di tre ore ha permesso alla Cina di far arrivare prima il suo inviato in città e di battere gli americani annunciando l’ impegno a donare due milioni di vaccini cinesi.

Gli Stati Uniti si riferiscono ufficialmente alle epidemie della sindrome dell'Avana come "incidenti di salute anomali", ma sotto quel blando eufemismo turbinano una miriade di teorie oscure su cosa la stia causando e chi sia il responsabile. Le vittime si sono ammalate anche in Cina, a Berlino, a Vienna e a Washington DC.

Il mistero è iniziato alla fine del 2016, quando i diplomatici statunitensi, le loro famiglie e i funzionari canadesi hanno iniziato ad ammalarsi all'Avana.

Le vittime raccontano che gli attacchi di solito sono avvenuti di notte: a volte sentivano strani rumori, che alcuni descrivevano come un suono raschiante o simile al frinire delle cicale o dei grilli. Altri hanno detto che i rumori arrivavano a raffiche di un minuto. Alcuni hanno detto di non aver sentito nulla o di aver solo sentito vibrazioni insolite.

A Washington, la questione è diventata di importanza per la sicurezza nazionale. Secondo quanto riferito, la CIA ha incaricato uno degli uomini che hanno aiutato a trovare Osama bin Laden di scoprire chi e cosa sta causando la sindrome dell'Avana.

L'attuale opinione è che probabilmente è causato dall'energia a microonde e dal lavoro dei russi – ma Mosca lo nega – anche se l'epidemia di Hanoi potrebbe spostare l'attenzione sulla Cina.

Gli esperti della difesa non sarebbero sorpresi se entrambi i paesi fossero coinvolti. Mentre gli Stati Uniti rimangono i migliori nelle armi convenzionali, i suoi due principali nemici ricorrono invece a misure più sottili che non sono considerate un atto di guerra - in questo caso, entrare (letteralmente) nella testa dell'avversario e logorarla.