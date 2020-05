18 mag 2020 14:01

SE FAMO PERCULA’ DA CHEF RUBIO? - ENRICO MENTANA, CHE IL TELECUOCO AVEVA DEFINITO IN UN TWEET “IL PEGGIO SIONISTA”, HA RISPOSTO BOLLANDO RUBIO “LO CHEF DEL PAESE” - TUTTO E’ PARTITO DURANTE “PROPAGANDA LIVE”, IN ONDA SU LA7, IN CUI IL FUMETTISTA ZEROCALCARE PERORAVA LA CAUSA DEL POPOLO CURDO - LO SPADELLATORE SI È SUBITO CHIESTO PERCHÉ INVECE IN CERTE TRASMISSIONI NON PARLANO DELLA QUESTIONE PALESTINESE, PRENDENDOSELA ANCHE CON I GIORNALISTI…