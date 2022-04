14 apr 2022 11:25

SE IL LICEO MONTALE DI ROMA FOSSE AD AMIENS, IN FRANCIA – CAZZULLO: "SE LA RESPONSABILE DI UN ISTITUTO AVESSE AVUTO UNA STORIA D'AMORE CON UNO STUDENTE, PERALTRO MAGGIORENNE, NON MERITEREBBE LA GOGNA PUBBLICA. NEL 1993 UNO STUDENTE QUINDICENNE DEL LICEO LA PROVIDENCE DI AMIENS, SI INNAMORÒ, RICAMBIATO, DELLA SUA INSEGNANTE DI TEATRO, CHE AVEVA 24 ANNI PIÙ DI LUI. LEI DIVORZIÒ DAL MARITO, SI FIDANZÒ, LO SPOSÒ. NON SI SONO PIÙ LASCIATI. E DA CINQUE ANNI ABITANO ALL'ELISEO…"