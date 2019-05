I VENTI DI CRISI SOFFIANO FINO AL QUIRINALE - FITTA SERIE DI TELEFONATE ED ANCHE QUALCHE INCONTRO RISERVATO DI MATTARELLA CON I RESPONSABILI DI TUTTI I PARTITI. IL PRESIDENTE VUOLE UN GOVERNO PIENAMENTE IN CARICA PER FARE LA LEGGE DI STABILITÀ PER IL 2020 - INSOMMA, SE SALTA TUTTO E SI VA A VOTARE LO SI FARÀ IN DATE CHE PERMETTANO TECNICAMENTE DI AVERE UN GOVERNO PRONTO PER SETTEMBRE/OTTOBRE PROSSIMI