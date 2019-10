SE MI URTIS, TI CASTIGOS - ABBRACCI CALDI TRA IL CHIRURGO DEI VIP, GIACOMO URTIS, E CHANDO ERIK LUNA EX FIDANZATO DELLA TRANS MANILA GORIO - NON È LA PRIMA VOLTA CHE I DUE SI FANNO VEDERE INSIEME: URTIS AVEVA DICHIARATO DI ESSERE RIUSCITO A SFUGGIRE ALLE BRAMOSIE CUL-TURALI DI CHANDO CHE AVREBBE TENTATO DI POSSEDERLO PER FARNE LA SUA REGINA…

Chando Erik Luna e Giacomo Urtis

Chando Erik Luna e Giacomo Urtis sono stati beccati insieme sotto casa del famoso chirurgo dei vip. In molti si stanno chiedendo quale sarà la reazione della “tradita” Manila Gorio. Spuntano le foto del “tradimento” di Chando Erik Luna e Giacomo Urtis. Le foto mostrano i due ragazzi sorpresi in atteggiamenti intimi qualche sera fa, mentre uscivano dall’abitazione del chirurgo dei VIP, Giacomo Urtis. Proprio in questi giorni si parlava di un ritorno di fiamma tra Manila Gorio, famosa trans e pr pugliese, e Chando Erik Luna: come reagirà la ragazza? Chando e Urtis confermeranno o smentiranno?

I precedenti

Non è la prima volta che Chando Erik Luna e Giacomo Urtis si fanno vedere insieme: Manila Gorio accusò Chando su Instagram di averla tradita con il noto chirurgo, dopo aver letto le accuse di Urtis, secondo il quale Chando avrebbe tentato di possederlo fisicamente, è riuscito a negarsi, sebbene la difficoltà di dirgli di no. Chando ha negato tutto, affermando che in quel periodo si trovava in America. Aggiunge, inoltre, che è stato inventato tutto da Manila perché Chando ha raccontato tutte le bugie della nota pr su Instagram. Ha anche preso dei seri provvedimenti con il suo avvocato contro Giacomo e Manila per aver montato tale farsa.

Chando Erik Luna fu accusato di aver tradito anche la sua ex fidanzata Grecia Colmenares, attrice venezuelana di telenovelas, con la stessa Manila. Chando ha smentito tutto, affermando che è la pr dei vip a manipolare le persone a suo piacimento.