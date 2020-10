21 ott 2020 09:30

E SE IL MOSTRO SBATTUTO IN PRIMA PAGINA NON FOSSE IL MOSTRO? SI CONCLUDE CON UN’ASSOLUZIONE L’ASSURDA VICENDA CHE HA TRAVOLTO JOHN LESLIE, PRESENTATORE DELLA TV INGLESE A PROCESSO PER VIOLENZA SESSUALE: NEL 2017, IN PIENO DELIRIO METOO, UNA DONNA LO HA ACCUSATO DI AVERLE AFFERRATO IL SENO A UNA FESTA DI NATALE NEL 2008 – UNA MENZOGNA CHE È COSTATA LA VITA PROFESSIONALE DI LESLIE E…