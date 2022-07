SE NE VA A 79 ANNI TONY SIRICO, ATTORE NOTO PER AVER INTERPRETATO IL MAFIOSO PETER PAUL GUALTIERI, SOPRANNOMINATO "PAULIE WALNUTS", NELLA LEGGENDARIA SERIE “I SOPRANO” – NATO A BROOKLYN, MA DI ORIGINI CAMPANE, SIRICO È STATO ARRESTATO 28 VOLTE, TRASCORRENDO DUE PERIODI IN PRIGIONE. AVEVA ANCHE LAVORATO PER IL BOSS DELLA MAFIA CARMINE PERSICO E…

Da www.larepubblica.it

tony sirico 7

Tony Sirico, attore noto al grande pubblico per aver interpretato il mafioso Peter Paul Gualtieri, soprannominato "Paulie Walnuts", nella leggendaria serie I Soprano è morto all'età di 79 anni. Lo ha annunciato il fratello Robert su Facebook.

"È con grande tristezza, ma con incredibile orgoglio, amore e tanti bei ricordi, che la famiglia di Gennaro Anthony 'Tony' Sirico desidera informarvi della sua morte avvenuta la mattina dell'8 luglio 2022", scrive il fratello dell'attore nel post. "La famiglia è profondamente grata per le numerose espressioni di amore, preghiera e cordoglio e chiede al pubblico di rispettare la sua privacy in questo momento di lutto".

Tony Sirico

Il manager di Sirico per 25 anni, Bob McGowan, ha confermato la morte e lo ha descritto come un uomo "sempre pronto ad aiutare chiunque avesse bisogno". Non sono ancora note le cause della morte di Tony Sirico, che si è spento in una casa di cura in Florida. Molti i messaggi di cordoglio della famiglia dei Sopranos tra cui Lorraine Bracco e Michael Imperioli.

Nato a Brooklyn, New York, ma di origini campane, Sirico nel corso della sua vita è stato arrestato 28 volte, trascorrendo due periodi in prigione. Aveva anche lavorato per il boss della mafia Carmine Persico, legato al clan della famiglia Colombo, che controllava New York. Parlando al Los Angeles Times nel 1990, aveva detto: "Dove sono cresciuto, ogni ragazzo cercava di mettersi alla prova. Dovevi avere o un tatuaggio oppure un foro di proiettile".

Tony Sirico

tony sirico 1 tony sirico 4 Tony Sirico Tony Sirico tony sirico 3 tony sirico 8 tony sirico 5 tony sirico 2 tony sirico 6