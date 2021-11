20 nov 2021 17:30

SE NON AVETE CAPITO COSA SONO I SISTEMI COMPLESSI GUARDATE GLI STORMI DI UCCELLI - L'ITALIANO GIORGIO PARISI HA VINTO IL NOBEL PER LA FISICA STUDIANDO QUEGLI INSIEMI IN CUI L'INTERAZIONE DI MOLTI COMPONENTI INDIVIDUALI PRODUCE COMPORTAMENTI GLOBALI DIFFICILI DA PREVEDERE: CIOÈ? PER ESEMPIO IL MOVIMENTO DEI FLUIDI O LE "DANZE" DEI VOLATILI - A ROMA È RIMASTA MITICA L'IMMAGINE DI QUEL GENIO UN PO' BIZZARRO E UN PO' SBADATO DI PARISI PERSO A OSSERVARE LE FANTASTICHE EVOLUZIONI DEGLI UCCELLI... - VIDEO