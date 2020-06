1 giu 2020 14:54

SE NON ORGIA, QUANDO? – UNA COPPIA DI 20ENNI DI PHILADELPHIA ATTACCA PER CAZZEGGIO DEI VOLANTINI PER UN’ORGIA POST- PANDEMIA A TEMA “AVENGERS” E SI RITROVA INONDATA DI RICHIESTE PER PARTECIPARE – “AVEVAMO STAMPATO UNA TRENTINA DI FOGLI PER GIOCO, PER STRAPPARE UN SORRISO AI NOSTRI VICINI NEL QUARTIERE, MA ADESSO CHE ABBIAMO RICEVUTO TANTE DI QUELLE RICHIESTE CI SENTIAMO OBBLIGATI A ORGANIZZARLA SUL SERIO…”