22 lug 2022 17:27

SE NON PUOI BATTERLI… COPIALI! - FACEBOOK HA INTRODOTTO DUE SEZIONI SEPARATE PER IL FLUSSO DI NOTIZIE, DIVENTANDO SEMPRE PIÙ COME SU TIKTOK - IL SOCIAL SI DIVIDERÀ IN DUE PER DARE AGLI UTENTI UN MAGGIORE CONTROLLO SULLA VISUALIZZAZIONE DEI CONTENUTI: DA UNA PARTE LA SEZIONE "HOME", DOVE SI POSSONO TROVARE POST SUGGERITI IN BASE ALL’ALGORITMO E DALL'ALTRA LA SEZIONE "FEED", CHE MOSTRERÀ I CONTENUTI DEGLI AMICI IN ORDINE CRONOLOGICO…