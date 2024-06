SE NON PUOI BATTERLI… SPIALI! - PER IL "FINANCIAL TIMES", IL GOVERNO CINESE STA CERCANDO DI RUBARE I SEGRETI DEI GIGANTI DI SILICON VALLEY CHE SVILUPPANO L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE - LO STOP ALLE ESPORTAZIONI IN CINA IMPOSTE DA BIDEN E IL POTENZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI PER RIPORTARE LA PRODUZIONE DI CHIP IN AMERICA, HA CREATO UN SOLCO TRA WASHINGTON E PECHINO - LE AZIENDE HI-TECH AUMENTANO I CONTROLLI SUL PERSONALE, UTILIZZANDO GLI STESSI METODI DI SELEZIONE USATI DALL'INTELLIGENCE O DALLE FORZE ARMATE, MA ANCHE…

silicon valley

Estratto dell'articolo di Paolo Mastrolilli per “la Repubblica”

[…] Secondo il Financial Times Pechino ha lanciato un nuovo affondo contro le aziende private della Silicon Valley, soprattutto per colmare il vantaggio che gli Usa accumulano nello sviluppo dell'intelligenza artificiale. […] La Repubblica Popolare […]cerca di recuperare il terreno rubando le informazioni sui prodotti che non riesce a realizzare in casa dalle aziende private. […]

spionaggio cinese

La pubblicazione di ChatGPT ha improvvisamente aperto gli occhi al mondo, dimostrando che l'IA non era una prospettiva distante, ma una presenza già forte nella nostra vita quotidiana. E gli Usa avevano la leadership, […] anche per il lavoro di tante altre compagnie più o meno note. Nello stesso tempo i contrasti commerciali con Pechino si sono acuiti, e l'amministrazione Biden ha da una parte limitato le esportazioni di tecnologia, e dall'altra ha potenziato gli investimenti per riportare la produzione in patria, a cominciare dai chip, settore dove Nvidia è diventata martedì l'azienda più ricca al mondo.

silicon valley 3

La Repubblica Popolare ne ha preso atto ed è corsa ai ripari, spiando. Il Financial Times ha sentito diverse fonti che lavorano proprio per contrastare questa offensiva, mettendo le aziende private prese di mira in condizione di difendersi meglio. Si va dalla selezione del personale, che deve essere controllato con gli stessi metodi usati dall'intelligence o dalle forze armate, allo sviluppo di strumenti digitali per la prevenzione degli attacchi.

spionaggio cinese

A novembre il direttore dell'Fbi Christopher Wray ha tenuto una conferenza nella Silicon Valley con i colleghi dei "Five Eyes", ossia Gran Bretagna, Australia, Canada e Nuova Zelanda, per sensibilizzare le aziende e «affrontare questa minaccia senza precedenti». Compagnie come Tesla, Micron e Motorola hanno subito "enormi" furti di proprietà intellettuale da parte della Cina. […]

spionaggio cinese spionaggio cinese spionaggio cinese