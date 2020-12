SE NON PUOI CONVINCERLI, CONFONDILI! – CONTE: “IL METODO DELLE ZONE FUNZIONA, DA RT ALL’1.6 SIAMO A 0.86” – POI UN MINUTO DOPO ANNUNCIA CHE LO CANCELLA E CHE TUTTA L’ITALIA DIVENTA ZONA ROSSA FINO ALLA BEFANA – "ABBIAMO EVITATO IL LOCKDOWN GENERALIZZATO". E COS'È QUELLO PREVISTO DAL GOVERNO PER I GIORNI FESTIVI E PREFESTIVI? – SPOSTAMENTI CONSENTITI UNA SOLA VOLTA AL GIORNO E NEI COMUNI PICCOLI: ECCO COSA PREVEDE IL DECRETO

* ITALIA ZONA ARANCIONE: Il 21, 22 e 23 28 29 30 Dicembre e il 4 Gennaio

*ITALIA ZONA ROSSA: il 24,25,26,27 31Dicembre e il 1- 2 - 3 - 5-6 Gennaio.

Resta il divieto di spostamento tra regioni. Restano chiusi Bar e Ristoranti (che sia rossa o arancione). Resta coprifuoco alle 22.00

• Tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 lo spostamento verso le abitazioni private è consentito una sola volta al giorno.

* Il 28, 29 e 30 dicembre e il 4 gennaio sono consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

* a soltanto a 2 persone conviventi è permesso spostarsi verso abitazioni private con la ‘deroga’ per gli under 14 che non vengono conteggiati.

