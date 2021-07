SE NON SIETE IN GRADO DI RESTARE IMMOBILE PER 45 MINUTI, PROVATE IL RINZAI ZEN! - E' LA PRATICA BUDDISTA CHE COMBINA MEDITAZIONE E ARTI MARZIALI - SI TRATTA DI UNA "FORGIATURA SPIRITUALE PROFONDA" CHE METTE INSIEME, OLTRE A UN INTENSO ALLENAMENTO, POSTURA, RESPIRO, ABILITA' DI AUTODIFESA, TIRO CON L'ARCO E FLAUTO DI BAMBU' GIAPPONESE...

Dagotraduzione dall’Ap

Renzai Zen

In tutte le tradizioni Zen, la meditazione è la spina dorsale della pratica. Gli studenti siedono con la colonna vertebrale dritta, le mani intrecciate liberamente e gli occhi socchiusi. Al Chosei Zen di Madison, Wisconsin, tuttavia, i nuovi studenti non sono mai abbastanza preparati per il rigore del Rinzai Zen, che chiede ai partecipanti di rimanere immobili fino a 45 minuti, due volte al giorno.

«È stato così impegnativo, estenuante e doloroso», ha detto Kristi Crymes, 47 anni, medico di famiglia a Springfield, Missouri, che ha partecipato a un ritiro intensivo presso il dojo nell'ottobre 2017.

Renzai Zen 5

«Eppure, è stata la parte fisica che mi ha fatto vedere - è quello che è sempre mancato per raggiungere la consapevolezza», ha detto Crymes.

L’allenamento spirituale fisicamente intenso di Rinzai va contro ciò che molte persone si aspettano dalla pratica Zen. «Non è mistico. È lavoro manuale», ha detto l'abate di Chosei Zen, Gordon Hakuun Greene Roshi. «Stiamo cercando di assorbire questa roba nelle nostre ossa. Se voglio essere efficace nel mondo, se voglio portare compassione, se voglio prendermi cura delle persone, devo mettermelo nelle ossa in modo che sia disponibile in ogni momento e in tutte le circostanze».

Renzai Zen 4

L'abate emerito Kenneth Setsuzan Kushner Roshi definisce l'approccio all-in di Rinzai "la più alta forma di addestramento spirituale nello Zen". In giapponese, la parola per il suo rigore è "shugyo", a volte tradotto dagli insegnanti come "forgiatura spirituale profonda" - come nel modellare il metallo.

«Quando le persone iniziano a sedersi, fanno davvero fatica», ha detto Ginny Jiko Whitelaw Roshi. ("Roshi", aggiunto al nome di una persona, la identifica come un maestro Zen.)

Renzai Zen 3

Ma il potere della quiete forma le abitudini dei praticanti, dentro e fuori dal cuscino. «Si tratta di mettere una frizione tra impulso e azione», ha detto Whitelaw. «Il pensiero può arrivare, ma non viene attuato. Lo studente ottiene la libertà di agire con intenzione, "invece di rispondere istintivamente a qualsiasi impulso stia nascendo».

In gioco ci sono anche la postura e il respiro: i giapponesi lo chiamano "hara", tradotto liberamente come respirazione addominale. «Non c'è Zen senza hara», recita il detto di questa tradizione, poiché la tecnica è considerata uno strumento necessario per la coltivazione del "samadhi", uno stato di concentrazione rilassata che aiuta a generare "ki" o forza vitale.

Renzai Zen 2

Ciò che conferisce a questo lignaggio la sua firma distintiva nella tradizione Rinzai è l'integrazione delle arti marziali e delle belle arti: abilità di autodifesa, tiro con l'arco e flauto di bambù giapponese. Le arti marziali sviluppano il ki, mentre l'allenamento nelle belle arti lo affina e la meditazione lo fonda.

Kushner, Greene e Whitelaw, tutti maestri Zen, erano studenti del giapponese americano Tenshin Tanouye Rotaishi, un esperto artista marziale e calligrafo che ha co-fondato il lignaggio - una linea di insegnanti buddisti che tramandano una determinata pratica - con il suo insegnante Omori Sogen Rotaishi.

Nel 1972 Tanouye e Omori fondarono Chozen-ji a Honolulu. Era il primo tempio Zen di Rinzai Daihonzan al di fuori del Giappone, e Kushner ha spiegato che la sua forma di addestramento Zen aveva lo scopo di aiutare a portare lo Zen in Occidente. Kushner e Greene così come un altro insegnante con sede alle Hawaii, Wayne Kyoen Honda Roshi, sono tra i successori di Tanouye Roshi.

Renzai Zen 8

Kushner ha fondato il dojo Madison nel 1982. Greene lo ha seguito nel 2005 e ha supervisionato la costruzione di un centro di addestramento Zen su 108 acri rurali nella vicina Spring Green. Due anni fa il gruppo ha acquistato una chiesa dismessa nel centro di Madison e ora è in procinto di convertirla in un terzo dojo. Un dojo virtuale è stato aggiunto durante la pandemia.

Negli anni '80, Whitelaw lavorava alla NASA, seguendo il suo sogno di diventare un'astronauta, praticando l'aikido, una forma giapponese di autodifesa, e facendo zazen come parte del suo piano. Sebbene non sia riuscita ad andare nello spazio, è salita tra i ranghi della NASA, diventando un vicedirettore che lavora alla stazione spaziale internazionale.

Renzai Zen 7

Ma dopo la fine del suo matrimonio e la morte di un caro amico, Whitelaw ha preso la decisione di dedicarsi a tempo pieno all'addestramento Zen. «È passato dall'essere qualcosa per migliorare la mia vita a una profonda indagine su cosa diavolo fosse la mia vita e come essere utile attraverso questo strumento».

Nel 1996 è diventata sacerdote Zen e oggi è fondatrice e CEO dell'Institute for Zen Leadership, un'organizzazione sorella di Chosei Zen.

Le esigenze fisiche del lignaggio spesso attraggono spiriti atletici, come il capo sacerdote del dojo di Madison, Scott Kou-un Kiel Roshi.

Renzai Zen 6

«Facevo meditazione in modo indipendente e poi mi allenavo nelle arti marziali in un altro dojo» e ho trovato Chosei Zen mentre cercavo un luogo che combinasse le due cose, ha detto. «Molto aikido è più aikijutsu. Ti stanno insegnando le tecniche, ma non ti stanno insegnando come questo si collega all'essere un vero essere umano».

Ciò che tiene impegnati molti studenti, tuttavia, sono le altre sfide di questa tradizione, come la ripida curva di apprendimento del flauto di bambù giapponese, o shakuhachi. Sostenere una singola nota può richiedere mesi. «Solo di recente sono stato in grado di suonare il registro acuto più facilmente», ha detto lo studente Dave Stahlberg. «È l'idea di continuare a farlo, anche dopo aver fallito, fallito, fallito, fallito, fallito, fallito, fallito, fallito, fallito, fallito. Mi piace. Non so perché».

Renzai Zen 9

Mentre la tecnica è importante e la frustrazione è scontata, Rinzai Zen ha lo scopo di sollecitare una domanda più profonda del sé. «Tu chi sei?» ha chiesto Honda, che è ancora capo istruttore di shakuhachi presso il dojo gemello alle Hawaii. «Uno dei modi nello Zen è coltivare il dubbio. Più grande è il dubbio, meglio è. E quel dubbio ha a che fare con: 'Chi sono io?'».

Dopo che Kristi Crymes ha lasciato il ritiro Zen Chosei tre anni fa, ha detto: «Le persone mi hanno risposto in modo diverso e io stavo rispondendo al mio ambiente in modo diverso». Normalmente timida, ha detto che la formazione l'ha resa più estroversa e presente nel suo lavoro.

Ancora più importante, ha trasformato il suo lavoro di medico, riorganizzando la relazione tra pensiero e azione. «L'unico modo per praticare la medicina in modo responsabile e significativo è attraverso questa lente», ha detto. «Mi fa continuare a essere chi voglio essere».