Turista rifiuta le sue avances: ventenne la picchia, le rompe il naso e la lascia a terra priva di sensi

Ha respinto le avances di un ragazzo, e la reazione di quest'ultimo è stata terribile: è stata una serata da incubo quella vissuta da una turista norvegese a Roma, nella zona di Campo de Fiori. Sabato sera la ragazza, in vacanza nella Capitale, era in giro in centro quando le si è avvicinato un giovane di 21 anni, di cui però ha rifiutato le attenzioni.

In tutta risposta, secondo una prima ricostruzione, il ragazzo l'avrebbe picchiata violentemente rompendole il setto nasale e lasciandola a terra priva di sensi. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine che hanno bloccato l'aggressore poco lontano dal luogo della violenza: per lui l'accusa è di lesioni gravi. La giovane turista è stata trasportata in ospedale dove le sono state riscontrate ferite guaribili i 30 giorni.