22 dic 2020 13:08

SE NON TI TIRA, TIRA! - UN 82ENNE DI FERMO È STATO ARRESTATO DOPO CHE NELLA SUA CASA È STATA TROVATA COCAINA, UNA PISTOLA CON MATRICOLA ABRASA E PROIETTILI: L’ANZIANO AVREBBE CEDUTO LA DROGA A UNA RAGAZZA ANDATA IN OVERDOSE – IL VECCHIETTO, ARRESTATO IN FLAGRANZA DI REATO PER DETENZIONE E CESSIONE DI STUPEFACENTE A FINI DI SPACCIO, DETENZIONE DI UN'ARMA CLANDESTINA E RICETTAZIONE, È STATO…