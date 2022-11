3 nov 2022 18:52

SE NON VOLETE UN MARITO, ORA POTETE NOLEGGIARLO – UNA 38ENNE INGLESE HA MESSO IN AFFITTO IL MARITO PER 40 STERLINE L’ORA. MA NON FANTASTICATE, NON E' UN GIOCO EROTICO: IL BEN PASCIUTO 42ENNE SI LIMITA AD AIUTARE LE DONNE SINGLE NEI LAVORETTI DOMESTICI – L’OFFERTA HA AVUTO COSÌ SUCCESSO CHE L’UOMO È STATO COSTRETTO A MOLLARE IL LAVORO DA MAGAZZINIERE PER DEDICARSI A QUELLA CHE ORMAI PUÒ DEFINIRE UNA PICCOLA AZIENDA