Azzurra Della Penna per “Chi”

Flavio Briatore è ancora in Kenya, a Malindi, all’ombra di una palma e soprattutto di una fanciulla molto... in fiore. Comunque, già da lì, dal suo magnifico resort, il Lion in the Sun, presto dovrà fare appello a tutte le sue doti di top manager (e non sono poche) per gestire l’attuale amica e la ex moglie.

BENEDETTA BOSI RISPONDE SU INSTAGRAM ALLE CRITICHE PER LA STORIA CON BRIATORE

Infatti, mentre Briatore si gode gli ultimi scampoli di una vacanza fatta di sole, di mare e, soprattutto, della compagnia di Benedetta Bosi, già sente arrivare il freddo dei commenti social che, da Los Angeles, dove Elisabetta Gregoraci è stata in vacanza con il figlio Nathan (lei tiene a sottolinearlo), rimbalzano fino in Africa. E non passano certo con indifferenza lungo la nostra Penisola: insomma, di questa storia si parla molto.

flavio briatore benedetta bosi foto chi 4

Lui ha quasi cinquant’anni più di lei, cosa che sdegna l’ex moglie, che scrive su Instagram: “Rabbrividisco”. E dire che Elisabetta Gregoraci è più giovane dell’ex marito di trent’anni tondi. In ogni caso, fino a qui (seppure tacere sarebbe la regola aurea) il copione, alla pagina rimostranze di chi c’era prima è sempre il solito. Ma quello che forse più potrebbe impensierire Flavio Briatore è il fatto che a rispondere ai follower ci si è messa anche la Bosi.

flavio briatore benedetta bosi foto chi 5

La sua parte, quella della new entry, di solito non prevede battute, è un ruolo silenzioso. Dunque, la “Benedetta ragazza” si prende la briga di rispondere a chi le domanda: “Come puoi stare con uno che potrebbe essere tuo nonno?”, che, “l’intelligenza non invecchia mai”. E a chi le scrive che “i soldi non invecchiano mai”, risponde (ancora?) che, “i soldi ce li hanno in tanti, l’intelligenza no”. Segue un “l’intelligenza è posseduta anche dai poveri” e... e vai col liscio. Forse è vero che l’intelligenza non invecchia, ma è più vero che il silenzio è espressione di maturità. E Briatore? Lui per prudenza smentisce, anzi, afferma di essere single. Peccato che le foto dimostrino il contrario e che alle sue smentite non creda proprio nessuno.

