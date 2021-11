24 nov 2021 19:56

SE QUESTI SONO I BUONI, ANDIAMO BENE – GLI ATTIVISTI TRANS HANNO FATTO INCAZZARE J.K. ROWLING: HANNO SCATTATO LA FOTO ALLA VILLA IN CUI ABITA CON MARITO E FIGLI PUBBLICANDO L’INDIRIZZO SU TWITTER – LA SCRITTRICE DI HARRY POTTER NON HA MAI RISPOSTO ALLE PROVOCAZIONI, MA ORA HA SBROCCATO: "ORMAI HO RICEVUTO COSÌ TANTE MINACCE DI MORTE CHE POTREI TAPPEZZARCI LA CASA. FORSE IL MODO MIGLIORE DI DIMOSTRARE CHE IL VOSTRO MOVIMENTO NON È UNA MINACCIA PER LE DONNE È DI SMETTERE DI SEGUIRCI E DI MOLESTARCI…"