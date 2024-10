17 ott 2024 16:36

SE RADI AL SUOLO TUTTO, PRIMA O POI PRENDI IL TUO NEMICO – YAHYA SINWAR È STATO AMMAZZATO PER CASO: L’ESERCITO ISRAELIANO NON PENSAVA DI TROVARLO A RAFAH, FUORI DAI TUNNEL DOVE SI È RIFUGIATO PER ANNI, E SENZA OSTAGGI A FARGLI DA SCUDO – I SOLDATI SONO RIMASTI A BOCCA APERTA QUANDO HANNO VISTO IL CADAVERE: “MA QUESTO NON È…?” – NETANYAHU PUÒ SBANDIERARLA COME VITTORIA: "BIBI" NE ESCE PIÙ FORTE, ANCHE SE NON HA PIÙ UN NEMICO DA INSEGUIRE, MA SOLO OBIETTIVI DA CONSEGUIRE - LA QUESTIONE DEGLI OSTAGGI, GIÀ IN UN PANTANO (I POCHI ANCORA VIVI SONO IN MANO A GRUPPUSCOLI JIHADISTI E FAMIGLIE CIVILI), FINIREBBE IN UN INFERNO...