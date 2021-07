SE LA RELIGIONE OFFRE FUMO, LORO VENDONO ERBA - UNA CONFRATERNITA DI FEMMINISTE RADICALI, AUTO-PROCLAMATESI "MONACHE DELL'ERBA", COLTIVA E VENDE PRODOTTI A BASE DI CANNABIS IN TUTTI GLI STATI UNITI E OLTRE - FONDATE DA SUOR KATE, 62 ANNI, LE DONNE UTILIZZANO UN CEPPO DI MARIJUANA SENZA THC - OBIETTIVO: CREARE MEDICINALI OLISTICI CHE PORTINO CONFORTO ALLE PERSONE - "FACCIAMO COSE CHE SONO SPIRITURALI, MA NESSUNA DI NOI E' ASSOCIATA A QUALCHE RELIGIONE"

Dagotraduzione dal Sun

suore lavorano l'erba 5

Le Sorelle della Valle, un gruppo di «monache dell'erba» auto-ordinate, stanno riponendo la loro fede nei poteri della cannabis per aiutare a guarire il mondo.

La setta, che non è religiosa, è composta da una confraternita di femministe radicali ed è stata fondata da Sister Kate, 62 anni, un'autodichiarata «suora anarchica attivista», nel 2015 nella contea di Merced, nel nord della California.

Le donne coltivano e raccolgono le proprie piante di cannabis per creare prodotti medicinali olistici, come pomate, tinture, balsami e saponi al cannabidiolo (CBD) che vendono online.

suore lavorano l'erba 4

Usano un ceppo di marijuana senza il composto psicoattivo del THC, ma che contiene ancora CBD, propagandato per aiutare a curare tutto, dall'epilessia al cancro fino alla dipendenza.

La sorella Kate, vero nome Christine Meeusen, ha iniziato l'attività con solo 12 stabilimenti, ma da allora ha trasformato l'organizzazione in un'organizzazione internazionale che, fino alla pandemia, ha realizzato profitti per oltre 1,1 milioni di dollari.

suore lavorano l'erba

Nonostante il soprannome del gruppo, suor Kate ha detto a The Sun che le Sisters of the Valley non sono in alcun modo affiliate alla Chiesa cattolica. «Facciamo cose che sono spirituali, ma nessuno di noi è associato a nessuna religione in particolare», ha spiegato. «Le religioni vendono parole, ma noi vogliamo fare molto di più».

Suor Kate ha aggiunto che le Sorelle della Valle si stanno sforzando di far rivivere le pratiche spirituali che «mettono la Madre Terra al centro di tutto». «Quindi abbiamo creato qualcosa che non è religioso, ma è spirituale ed è di natura molto eco-femminista».

sorella kate, a sinistra, e le altre consorelle

Secondo Sister Kate, il gruppo emula lo stile di vita tradizionale delle suore. La maggior parte di loro, per esempio, vive insieme. Prendono anche sei voti di servizio che, ha spiegato suor Kate, sono diversi dal voto di povertà delle suore tradizionali.

«Prendiamo sei voti che sono tutti piuttosto semplici e spiegano l'acronimo SOLACE», ha detto. «La prima lettera sta per servizio, la seconda per obbedienza e la terza sta per vivere semplicemente. Il quarto voto è per l’attivismo, il quinto per la castità e il sesto è èer l’ecologia».

suore lavorano l'erba 2

«Un voto è una cosa necessaria da fare per ottenere un impegno da [potenziali sorelle] prima di permettere loro di vestirsi e camminare in mezzo a noi», ha continuato suor Kate. Ha aggiunto che sebbene le suore debbano fare voto di castità, ciò non significa che debbano essere celibi.

«Ci sono sei definizioni nel dizionario per il celibato e abbiamo preso quella che dà più potere alle donne, ovvero privatizzare la nostra sessualità ed essere modesti negli interessi e nei modi», ha detto suor Kate.

suore lavorano l'erba 3

«Quindi, in altre parole, non saremo sexy. Vediamo questa uniforme come fosse quella della polizia o dello sceriffo. La seduzione e l'energia sessuale non producono la stessa energia della guarigione. È l'energia opposta a nostro parere», ha detto.

Tutte le suore ordinate del gruppo indossano i tradizionali abiti da suora quando lavorano nella fattoria delle Sisters of the Valley. Suor Kate ha iniziato a indossare l'abito all'apice del movimento Occupy Wall Street nel 2011, protesta in cui era fortemente coinvolta.

suore lavorano l'erba 6

La decisione di indossare l'abito religioso è arrivata in mezzo a una serie di notizie secondo cui il Congresso avrebbe deciso di classificare la pizza come verdura.

«Mio nipote una sera mi ha detto: “Se la pizza è una verdura, allora sei una suora”. Ho pensato che fosse fantastico. Avevo già un vestito da suora, quindi l'ho indossato e ho iniziato ad andare alle proteste indossandolo. Il movimento in seguito mi ha soprannominata “Sister Occupy”». Oltre ai voti di servizio, la sorellanza si impegna anche a rispettare la natura e i cicli lunari.

sapone al cbd

Tutta la medicina delle Sorelle della Valle segue i cicli della luna, un cenno alle tradizioni dei nativi americani. Un nuovo balsamo o tintura viene iniziata quando c’è la luna nuova e completato con la luna piena, due settimane dopo.

Ogni volta che c’è luna piena, le sorelle organizzano una festa, un fuoco e una cerimonia. «I cicli lunari sono un promemoria costante di dove siamo sul Pianeta Terra e che dobbiammo prenderci cura di lei. Parte del nostro sistema di credenze è che siamo sempre costantemente consapevoli di tre gruppi di persone, quelle che ci hanno preceduto, quelle che hanno marciato con noi ora. E le generazioni a venire».

suor kate 3

«Organizzare la nostra vita in base al quarto di luna, alle lune piene e alle lune nuove è un modo per mantenere la Terra al centro di tutto ciò che stiamo facendo».

Sorella Kate ha modellato la Sorellanza sulle Beguine, un gruppo di laici altruisti che si prendevano cura dei malati e dei poveri nel Medioevo e si concentravano sulla creazione di posti di lavoro per le donne, ha detto. Mentre molte beghine sono state «bruciate sul rogo», suor Kate dice che lei e le sue altre sorelle stanno cercando di «guarire il mondo e cambiare le leggi che colpiscono gli emarginati».

suore fumano l'erba 2

Il «risveglio spirituale» di sorella Kate è iniziato nel 2005 quando si è separata dal marito da 13 anni dopo aver scoperto che le avrebbe rubato ingenti somme di denaro.

All'epoca, la madre di tre figli viveva in Europa e lavorava come consulente di marketing per alcune delle più grandi banche e aziende del mondo. Lei era la capofamiglia e suo marito il casalingo.

Riferendosi a questo periodo come alla sua «vita normale passata», sorella Kate ha detto di aver risparmiato più di un milione di dollari dal suo lavoro di consulenza, ma in seguito ha scoperto che suo marito aveva «rubato tutto, lasciandomi senza un soldo».

suore fumano l'erba

«Avevo tre figli da mantenere ed è stata una strada difficile e accidentata. Ho avuto la consapevolezza che non avevamo una rete di sicurezza, e questo mi ha ispirato a crearne una mia».

Suor Kate ha detto che da allora ha ordinato personalmente più di 20 Sorelle della Valle, con altre che si uniranno nei prossimi mesi. Attualmente ci sono altre tre sorelle che vivono con lei nella sua fattoria.

Oltre alla California, ora ci sono Sisterhoods in Canada, Messico, Brasile, Regno Unito e Nuova Zelanda. Suor Kate dice che vuole una sorellanza in ogni città e provincia del mondo entro i prossimi 25 anni.

olio prodotto dalle suore

«Crediamo che il modo più indolore per sistemare il mondo sia che le donne possiedano tutto», ha detto suor Kate. «Quindi siamo in missione per assicurarci che le donne abbiano il potere. Non abbiamo nulla contro gli uomini», ha aggiunto. «In realtà abbiamo alcuni Brothers of the Valley e adorano le donne che prendono decisioni».

L'attività è andata rafforzandosi fino alla pandemia. Nel suo primo anno di attività, Sisters of the Valley ha raccolto solo 75.000 dollari. L'anno successivo, è salita a più di 750.000 dollari. Nel 2018 e nel 2019, i rendimenti hanno superato il milione di dollari.

suor kate 4

«Nel 2020 abbiamo realizzato circa 700.000 vendite. Ma dal punto di vista economico il 2021 sembra peggio dell'anno scorso», ha detto suor Kate. «Speriamo di espandere la nostra portata internazionale per aiutare a superare un po' la tempesta».

Tutte le sorelle sono pagate a ore, dice Kate. Nonostante le sue opinioni di sinistra, dice di essere «ancora una capitalista» e la sorellanza ha «un orologio». Nel tempo libero, sorella Kate dice che la sua setta trascorre il tempo proprio come fanno gli altri: navigando in Internet, guardando Netflix, leggendo e parlando.

consorelle

Quando è stata interrogata sul fatto che alla sorellanza piaccia sballarsi con le proprie scorte, suor Kate ha risposto: «Siamo tutte molto contente di come sono le nostre vite e di come siamo finite insieme qui, quindi non lo facciamo molto spesso. Sballarsi è un modo per scappare, quindi non ne abbiamo più bisogno. Tendiamo a produrre il nostro tè al CBD o semplicemente a fumare CBD. A volte mettiamo un piccolo picco di THC in una canna che facciamo per darci un po' di brio, però».

suor kate consorelle 2